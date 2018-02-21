TOKİ Siteleri İçin Tosi Modelleri

MÜSİAD Ankara DTM Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu toplantısı, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal’ın katılımıyla ANSİMOD Merkezi’nde düzenlendi. KOSGEB Siteler Müdürü Dr. Mehmet Gürbüz’ün de katıldığı toplantıda; Siteler’in değerinin ve ihracatının artması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Ankara Siteler Mobilya Üreticiler Derneği’nde (ANSİMOD) düzenlenen toplantıya; MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, KOSGEB Siteler Müdürü Dr. Mehmet Görkem Gürbüz, MÜSİAD Ankara Sektör Kurulları ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve TOBB Mobilya Ürünleri Sektör Meclisi Başkanı Ercan Ata, MÜSİAD Ankara Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Basri Acar, Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Levent Kırbaş, MÜSİAD Ankara Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Güler ve ANSİMOD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Biçer katıldı. Birçok siteler mobilya üreticisinin katıldığı toplantıda Siteler’in sorunları masaya yatırıldı.

“Mobilyanın Tek Adresi Siteler Olmalı"

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal HAB projesinin şu an gelmiş olduğu aşamayı anımsatarak “Bir Ankaralı olarak Siteler’in bugünkü durumu bizleri çok üzüyor. Siteler’in ekonomi, ihracat ve istihdam açısından öneminin farkındayız. Dolayısıyla MÜSİAD Ankara olarak Siteler’i çok önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz Platform Ankara ile Ankara’ya her anlamda değer kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 7 yıldır çözüme kavuşamayan HAB projesinde sona yaklaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. En kısa zamanda tüm aktörlerin katılımıyla Siteler gündemli bir toplantı düzenleyeceğiz. ‘Siteler için neler yapılmalı?’ noktasında somut adımların atılması büyük önem taşıyor. Siteler bölgesinde OTONOMİ gibi bir yapının hayata geçirilmesi için TOKİ’nin mutlaka TOSİ modelini hayata geçirmesi gerekiyor. AR-GE, tasarım merkezi, üniversite ve sanayi işbirliği başarılı bir şekilde yürütülmelidir. Otopark sorununun en önemli sorunlardan olduğunu görüyoruz. Bir aile Siteler’e gelerek rahatlıkla alışveriş yapamıyor, çevre il ve ilçeler için mobilya denilince akla ilk olarak Siteler gelmiyorsa bu durum sorgulanmalıdır. Siteler’in en büyük sıkıntılarından olan kalifiye eleman sıkıntısı ise; ancak kurulacak olan mesleki lise ile çözülebilir” ifadelerini kullandı. ANSİMOD Başkanı İsmail Biçer ise herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek küçük esnaflar için KOSGEB’in önemine dikkati çekti. Biçer “Siteler yok sayılmamalı. Tüm kuruluşlar üzerine düşeni yapmalı. Burada biz üreticilere de büyük iş düşüyor. Birlik ve beraberlik duygusu içinde hareket etmeliyiz” dedi.

KOSGEB olarak Siteler mobilya üreticilerine verilen desteklerin ve eğitimlerin arttırılması yönünde yapılması gerekenlerin de konuşulduğu görüşmede; KOSGEB Siteler Müdürü Dr. Mehmet Görkem Gürbüz KOSGEB’in sanayicilere sağlayabileceği imkânlardan bahsederek “Yaklaşık 7 ay önce KOSGEB Siteler müdürlüğü bayrağını devraldım. Amacımız, sizlerle daha yakın ilişkiler kurarak faaliyetlerimizden en kaliteli şekilde faydalandırmak ve sanayici ile KOSGEB arasındaki köprüyü başarılı bir şekilde kurmak. Şu an baktığımızda Siteler hak ettiği yerde değil. İnegöl, son zamanlarda mobilyası ile ön plana çıktı. Güney Kore nasıl ki ekonomisinden bahsettirebiliyorsa Türkiye gibi kaynakları fazla olan bir ülkenin şu an ki konumu kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Uluslararası fuarlara katılmanın öneminden de bahseden Gürbüz “Siteler esnafının bugün gerçekleştirdiği ihracat oranlarına baktığımızda ne yazık ki durumun üzücü olduğunu söylemek isterim. Bütün mobilya üreticilerinin özellikle yurt dışı fuarlarını yakından takip etmesi gerekiyor. Bu noktada biz de KOSGEB olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. OSTİM esnafı ile Siteler esnafını karşılaştırdığımızda KOSGEB’e başvuran esnaf sayısının 100 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Devraldığımızda görevi bu sayı 5’di. Evet 100’e çıkmak sevindirici ama daha fazla proje üretmeliyiz ” açıklamasında bulundu.

“Öncelikler Doğru Şekilde Belirlenerek Hızlıca İlerlenmeli”

MÜSİAD Genel Merkez DTM Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Ankara Sektör Kurulları ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ercan Ata ise KOSGEB’in birçok sanayiciye destek sağladığını ancak sağlanan desteklerin doğru kullanılamadığını belirtti. Siteler’in iletişim kopukluğu nedeni ile hak ettiği yerde olamadığını söyleyen Ata “Önemli olan yol haritası belirlemek. Siteler için yapılması geren öncelikler doğru şekilde belirlenerek hızlıca ilerlenmeli” dedi. MÜSİAD Ankara DTM Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Güler de fuar ve istihdam desteği dışında önemli projelere imza atılamadığını anlattı. Bundan sonra OSTİM gibi projeler geliştirmenin önemli olduğunu aktaran Güler “Siteler’İn bir kısmı küçük esnaflardan oluşuyor. Sürece baktığımızda önemli bir şekilde büyüyen bu sektörün içinde büyüyemiyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen ikinci bölgesi olan Afrika, mobilya sektörü ve 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için yeni bir pazar. Mobilya sektörü, 20 milyar dolarlık üretim kapasitesine sahip ve 2007 yılını 2,7 milyar Dolar ihracatla kapattı. 2018 yılında bu oranların üzerine çıkmalıyız” diye konuştu. MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcısı Hasan Basri Acar ise “Ülkemizin kalkınması için mobilya sektörü büyük önem taşıyor. Siteler artık kabuğuna sığamaz oldu. Güçlü ekonomi için ihracat büyük önem taşıyor. Bu noktada da mobilyacılık sektörü arka plana atılmamalı”