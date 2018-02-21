DC Akademi'den Koç Öğrencilerine Öneriler
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DC Akademi'den Koç Öğrencilerine Öneriler


DC Akademi'den Koç Öğrencilerine Öneriler
DC Akademi'den Koç Öğrencilerine Öneriler Elif İşçi - Tarih: 21-02-2018 Saat: 14:26
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Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü tarafından düzenlenen yeni bir kamp süresince DC Akademi tarafından öğrencilere iş hayatında başarılı olmanın bazı ipuçları verildi.

Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen Kamp’18, 16 – 17 – 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üç gün boyunca sektörlerinin lideri birçok şirketten isimlerin ağırlandığı etkinlikte, seminerler ve gala kokteyli gibi bir dizi etkinlik düzenlendi. Öğrencileri iş dünyası ile buluşturmak, uzman yöneticilerle ve markalarla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Kamp’18’e katılım oldukça yoğundu.

Etkinlik kapsamında DC Akademi’nin verdiği “İş yaşantısında başarının 5 anahtarı” konulu bir seminer, kalabalık bir öğrenci katılımıyla gerçekleşti. İş hayatında başarılı olmanın beş anahtarı olan; özgüveni arttırmak, insan ilişkilerini geliştirmek, iletişim, liderlik becerilerini geliştirmek ve olumlu tutumu koruyarak stresi yönetiminin püf noktaları konularında öğrencileri aydınlatan DC Akademi eğitmeni Ayşe Başak Çakır“İlerleyen günlerde iş yaşamlarında başarılı olmak ve daha bilinçli bir kariyer planlamaları açısından bu eğitimin öğrenciler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

DC Akademi, Dale Carnegie® ISO 9001:2000 sertifikasına sahip tek global eğitim firmasının lisansörü olarak sunduğu eğitim programlarının yanı sıra koçluk, toplantı moderatörlüğü, ölçme değerlendirme ve gelişim takip sistemi hizmetleri ile kurumlara, performanslarını artırma ve iş sonuçlarını geliştirme hedefiyle çözüm ortağı oluyor, iş birliği sağlıyor. Aynı zamanda markalara organizasyonel değişim konusunda danışmanlık veriyor.

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