Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlere Yüzde 18 KDV!

Şirketin projeleri, hedefleri ve E-Ticaret sistemi ile ilgili yapılan yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, Haziran 2015 tarihinde açılan derneğin para transferi, fatura ödeme, internetten yapılan alışverişler ve ön ödemeli kartlar gibi çok alanda çalışmalar yürüttüğünü anlattı. “KDV Genel Uygulama Tebliği” ile Türkiye’de yerleşik olmayan şirketlerin Türk müşterilere müzik, video, oyun, abonelik, uygulama, bulut hizmet, dijital içerik ve abonelikler gibi dijital platformlarda sunduğu hizmetlerde artık KDV’ye tabi tutulacaklarını açıklayan Eliaçık, bu sayede vergi gelirlerinin artacağını ve haksız rekabetin önüne geçileceğini dile getirdi.

Yurtdışındaki şirketlerin kendilerini, KDV yükümlüsü olarak tanımlatarak yüzde 18 oranında KDV ödeyeceklerini bildiren Eliaçık, yabancı şirketlerin vergi mükellefine girmeye başladığını belirterek, vergi kaydı yapmalarının zorunlu olduğunu aksi takdirde Bakanlığın yaptırım uygulayacağına dikkat çekti.

Yabancı Şirketler De Servislere Katılmaya İstekli

Türkiye’de vergi mükellefi olan yabancı şirketlere ulaşarak ödeme hizmetleri vermeyi hedeflediklerini ifade eden Burhan Eliaçık, yabancı şirketlerin Türkiye’de kendini KDV mükellefi olarak tanımlaması çağrısında bulundu. Bu şirketlerin yurtdışında da hizmetlerini Türkiye üstünden almasını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Eliaçık, bundan sonra yurtdışındaki şirketlere ödeme hizmeti sunacaklarını ve hizmet ihraç eder hale geleceklerini belirtti.

Bankacılık servisiyle veya mevcut finansal servislerle, yeteri kadar hizmet almayan şirketlere ya da vatandaşlara ulaşmak için yabancı şirketlerin finansal servislere katmayı istediklerine işaret eden Eliaçık, şimdiye kadar 13 milyon insana ulaştıklarını bildirerek, üç sene içinde bu rakamı 30 milyon insana çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.