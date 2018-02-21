Unicera 2018 fuarına Artemis'de Katılıyor

20 yılı aşkın tecrübesiyle banyo yıkanma alanlarının öncü markası olan ve tamamen Türk mühendis ve tasarımcılarla çalışan Artemis, 27 Şubat 2018 – 3 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen sektörün önde gelen fuarı UNICERA 2018’e katılıyor. AR-GE ve ÜR-GE süreçlerini de yine sadece Türk profesyonellerle yürüten Artemis, fuardaki 540 metrekarelik stant alanında ürünlerini sergileyecek. Firma, AR-GE ve ÜR-GE süreçlerinin yüksek inovatif çıktıları olan duşakabinlerinin yanı sıra, tezgah üstü ve tezgahlı solid surface lavabolarını da sektörün beğenisine ilk kez sunacak.

Banyo yıkanma alanı ürünlerinin öncü markası Artemis, sektörün önde gelen firmalarını buluşturan seramik, banyo ve mutfak fuarı UNICERA’ya katılıyor. Artemis, bu yıl 27 Şubat 2018 – 3 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan UNICERA 2018’de, 540 metrekarelik yüzölçümüyle fuarın en büyük stant alanı içinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Firma, fuar kapsamında lansmanını yapacağı tezgah üstü ve tezgahlı solid surface lavabolarını da, müşterilerinin ve sektör temsilcilerinin beğenisine sunacak.

Türk Mühendis ve Tasarımcılarla Gelen Fark

Tasarım, AR-GE ve ÜR-GE süreçlerini tamamen Türk mühendis ve tasarımcılarla yürüten Artemis, son teknoloji malzemeleri ürünlerinde kullanarak sektörde fark yaratıyor. İnovasyonu ön planda tutan iş yapma ilkesi, firmanın özellikle duşakabin sistemlerinde ve ilk kez UNICERA 2018’de sektörün beğenisine sunacağı tezgah üstü ve tezgahlı solid surface lavabolarında kendini gösteriyor.

540 Metrekarelik Stantta Geniş Ürün Yelpazesini Sergileyecek

Artemis, UNICERA 2018 fuar alanında 540 metrekarelik standında; duşakabin, solid surface lavabo, duş teknesi, küvet, SPA, hidromasajlı küvet ve duş sistemleri ve ürün gruplarında yer alan ürünlerini sergileyecek. Tezgah üstü ve tezgahlı seçenekleriyle Solid Surface lavabo ürünlerini ilk kez fuarda sektörle buluşturacak Artemis için, Solid Surface ürünler yeniliği ve gelişimi temsil ediyor, yüksek hijyen özelliği taşıyor. Kolay şekillendirilebilme, aldığı ortam ışığını yansıtarak aydınlatmaya destek olma ve kimyasal malzeme kullanmadan, kolayca temizlenebilme özellikleriyle, Artemis’in Solid Surface ürünleri, fuarda fark yaratacak. Küvette ise banyo ortamlarında estetiği ön plana çıkaran free standing tasarımlar fuarın misafirlerini bekleyecek. Free standing tasarımlar, bir panel içinde duvara monte uygulamadan uzaklaşarak, banyoda daha özgür bir tasarımın da örneklerini oluşturuyor.

Banyo Yıkama Alanlarında Öncü Marka

Artemis Genel Müdürü Ahmet Kaan Koçulu, fuar katılımıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sektörün Türkiye’de ve dünyada önemli ve etkili platformlarından UNICERA’ya bir kez daha katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Banyo yıkanma alanlarında sektörün öncü markası olarak, tamamen Türk sektör profesyonellerinin eseri AR-GE ve ÜR-GE süreçlerimizin ürünleri olan duşakabinlerimizin yanı sıra, solid lavabo ürünlerimizi ilk kez UNICERA 2018’de sektörle paylaşmanın heyecanı içindeyiz. Dünya standartlarındaki kalitemiz ve sürekli geliştirdiğimiz ürün çeşitliliğimizle, Türkiye’nin önde gelen birçok projesinin tercihi olmaya ve hem sektör paydaşlarımız hem de müşterilerimizde Artemis tecrübesini paylaşmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizin satış sonrası süreçlerini, etkin teknik servisimizle destekliyor ve kalite kontrol süreçlerini eksiksiz yürütüyoruz. Bizim için “Mutlu Müşteri” en önemli öncelik. 20 yılı aşan tecrübemizin ışığında, bundan sonra da yüksek kalite ürünlerimizle sektörü geliştirmeye ve müşterilerimizin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz.”

Artemis, Kendi Teknik Servisiyle Müşteri Memnuniyetini Üst Düzeyde Tutuyor

Her zaman Türk mühendis ve tasarımcılarla çalışan Artemis, ürün satışı sonrasını da etkin şekilde takip eden ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan kendine ait bir teknik servis hizmet ağına sahip. Ürünlerini kendi hizmet ekibiyle monte eden Artemis, arızaların giderilmesinde, onarım ve bakım süreçlerinde de yine sadece kendi ekibiyle çalışıyor.