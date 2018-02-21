300 Baş Koyun İçin Başvurular Bugün Başladı!
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300 Baş Koyun İçin Başvurular Bugün Başladı!


300 Baş Koyun İçin Başvurular Bugün Başladı!
300 Baş Koyun İçin Başvurular Bugün Başladı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 21-02-2018 Saat: 14:46
Anasayfa Eko Gündem 300 Baş Koyun İçin Başvurular Bugün Başladı!

TİGEM’in sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere satılacak 300 başa varan küçükbaş hayvan için başvurular başladı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa varan küçükbaş hayvan için başvurular başladı. TİGEM yetkililerinden alınan bilgiler kapsamında, Türkiye’de koyun sayısının artış göstermemesi et üretimini olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle “Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi” geliştirildi. Artık sözleşmeli üretim modeli uygulanacak. Bu model ile köylerde atıl olarak kalmış mera alanlarının üretime kazandırılması, koyun barınaklarının tam kapasite kullanılması, ülkede ki koyun sayısının arttırılması, kırsal arazide koyunculuk yapan vatandaşların sosyal güvenceye sahip olması hedefleniyor.

TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa varan küçükbaş hayvanı belirli bir ücret karşılığında satacak. TİGEM, hayvanların bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için üreticiye avans ödeyecek. Doğacak kuzuların alım garantisi olacak ve en düşük alım fiyatı önceden belirlenecek. Yeni doğan kuzuların alımı için başvurular, TİGEM'in internet sitesinden yapılmaya başladı.

Proje ile üretim sürecinde koyunların yetiştiriciye bakım ücreti, maliyeti ve sigorta bedeli avans olarak ödenecek. Sözleşme imzalayacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim alma şansı verilecek. Sütten kesilen kuzular alınacak, giderler düşülerek hak edilen ücret üreticiye ödenecek. Üretilen koyunun tüyü ve sütü yetiştiriciye ait olacak. Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından bu destek sağlanacak. Üretici başına 300 başa varan küçükbaş hayvanın verileceği projeyle, 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan satılacağı öngörülüyor. Projede, 8 senenin ardından dişi koyun sayısının toplam 5 milyon başa ulaşacağı ve 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi yapılacağı öngörülüyor.

Yetiştiricide Aranan Kriterler

Proje için başvuru yapan üreticiler incelenirken, üretim yapılacak yerin mera alanı olması, kaba yem üretilme potansiyeli, hayvan varlığı, cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması ve hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterler aranacak.

TİGEM Koyun Başvuru Ziraat Bankası Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
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