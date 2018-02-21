Çiftlik Bank Soruşturması Tamamlandı! Cezai Yaptırımlar Uygulanacak

Çiftlik Bank soruşturmasına yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, özellikle dijital ortamda vatandaşları kandırmaya yönelik gerçek bir mal ve hizmet ticaretin yapılmadığı uygulamaların ticareti ile ilgili düzenlemeler üstünde çalıştıklarını dile getirdi. Türkiye Perakende Zirvesi'ne katılımda bulunan Bakan Tüfenkci, muhabirlerin sorularını cevaplarken, Çiftlik Bank soruşturmasına dair müfettiş soruşturmalarının tamamlandığını bildirdi. Tüfenkci, şu anda soruşturmanın değerlendirildiğini ifade etti.

Özellikle sanal ortamda vatandaşları kandırmak için gerçek mal ve hizmet ticareti yapmayan sitelerin, ticaretine ilişkin bazı mevzuatlarda eksiklikler ve problemler olduğunu gördüklerini dile getiren Tüfenkci, şu anda bu mevzuatın düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Yalnızca bu konu hakkında değil, bunun yanı sıra din istismarları gibi vatandaşları ve tüketicileri yanıltmaya yönelik birçok sorunlu ticaret bulunduğuna dikkat çeken Tüfenkci, buna ticaret demenin doğru olmadığını belirterek, vatandaşları kandırmaya yönelik reklamların bulunduğunu ve bu konuda menfaat sağlamaya çalışan insanların bulunduğunu anlattı. Tüfenkci, bu haksız reklamları ve kazançları da kapsayacak detaylı bir düzenlemeyi hazırladıklarının haberini verdi.

Çiftlik Bank Benzeri Sistemler Mevcut

Bu çalışmalar kapsamında belirlenen bazı şirketler bulunduğuna işaret eden Tüfenkci, bu tür uygulamaları bulunan Çiftlik Bank gibi 11 tane daha birbirine benzeyen uygulama olduğuna dikkat çekti. Bu sitelerin bir saadet zinciri kurduğunu ve temel mantığının bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse etmesi olduğunu aktaran Tüfenkci, bu sistemin doğru olmadığını belirterek, tüketiciyi ve vatandaşı mağdur eden siteler için cezai yönde düzenlemeler yapılacağını dile getirdi. Tüfenkci, düzenleme çalışmaları sona erdiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirerek, yeni cezai yaptırımların uygulanmaya başlayacağına işaret etti.