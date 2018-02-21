Enflasyonun Yüzde 7’nin Altına Düşürülmesi Zorunlu Bir Durum

Kurumların ve sektörlerin ortak çalışmasıyla enflasyonun ve faizlerin sürdürülebilir bir seviyeye düşürülebileceğine işaret eden Başbakan Binali Yıldırım, yüzde 7’lik seviyenin daha da altına çekilmesinin mecburi bir hal aldığını ifade etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamalarda Yıldırım, Türkiye’nin enflasyonu bu seviyeye düşürebileceğini, koşulların buna uygun olduğunu ifade etti. Yıldırım, devletin 15 senedir ülkenin kalkınması ve vatandaşlın refah düzeyinin arttırılması için sektörlerin beklediği düzenlemeleri yaptığını vurgulayarak, yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Bu sürecin dinamik olduğunu ve kısa bir sürede tamamlanamayacağını anlatan Yıldırım, 15 sene önceki stratejilerin şimdiki koşullarda geçersiz olduğuna dikkat çekti. O zamanlarda sanayi 4.0, elektrikli ve sürücüsüz araç, e-ticaret konularından konuşulmadığını, yazılımın bir ihracat kalemi olarak görülmediğini anımsatan Yıldırım, günümüze şartlarında ise teknolojik şirketlerinin temeli yüzyıllara dayanan şirketlerden daha değerli olduğunu anlattı.

Milletçe Seferberlik Başlatılmalı

Seçilen 5 stratejik sektör için özel teşvik tedbirleri uyguladıklarını dile getiren Yıldırım, bu sektörlerin yüksek ve orta teknoloji gerektiren ürünlerin üretimi olduğuna işaret etti. Petrokimya, bilgi iletişim teknolojileri, yazılım, siber güvenlik, enerji teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri, sanayide dönüşüm gibi konular olduğunu açıklayan Yıldırım, Türkiye’nin finans sisteminin ve bankacılık sisteminin tüm uluslararası göstergeleri karşılayacak seviyede olduğuna dikkat çekti. Tüm göstergelerin başarılı olmasına rağmen faizlerin istenen seviyeye düşmediğini dile getiren Yıldırım, enflasyonda bu senenin beklentilerin üstünde kapanmasının sorgulanması gerektiğini belirterek, bu sorundan Türkiye'de iş yapan herkesin sorumlu olduğunu vurguladı. Enflasyon ve faizlerin düşürülmesinin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çeken Yıldırım, bir seferberlik anlayışıyla bu mücadelenin tüm millet tarafından verilmesinin gerekliliğine işaret etti. Bankacılık sektörü ve sanayi sektörünün, devletin sorumluluk almasının gerekliliğine değinen Yıldırım, enflasyon ve faizlerin hep birlikte düşürülebileceğini vurguladı.