AMB’nin Tahvil Alımlarını Sonlandıracak Olması Endişelere Neden Oluyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) tahvil alım programından çıkmaya çok uzak olabilir. Buna rağmen bazı yatırımcılar bu konuda endişe etmeye başladı. Finladiya'nın en güçlü özel sektör emeklilik fonu, AMB'nin parasal genişleme politikasından cayması halinde satması gerekeceği tahviller ile ilgili bir işlem yapmayacağını açıkladı.

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co. CIO'su Mikko Mursula, büyük merkez bankalarının teşviklerini sona erdireceğine yönelik beklentilerdeki rahatlamanın, Şubat ayı başlarında oynaklığın aşırı seviyede artmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Helsinki’de gerçekleştirilen bir toplantı esnasında Mursula, AMB’nin varlık alımlarını azaltmasından endişe eden çok fazla yatırımcı olduğunu ifade etti. AMB'nin içinde bulunduğu pozisyondan nasıl çıkış yapacağı, bilançolarını bir süre sonra satma kararı almasında alıcıların kim olacağı yönünde bir çok soru olduğunu dile getiren Mursula, bu seviyelerde alıcı pozisyonuna geçileceğini düşünmenin çok zor olduğunu belirtti.

AMB Bu Seviyelerden Alıcı Bulmakta Zorlanabilir

AMB'nin 2018 senesinde likiditeyi daraltacağına yönelik hiçbir belirti olmadığına dikkat çeken Kopenhag Nordea baş Döviz stratejisti Niels Christensen, bugün yapmış olduğu açıklamalarda, 2018 sene sonuna kadar AMB'nin alımlarını aşama aşama tamamen bitirmeye çok yaklaşması için bir ihtimal olduğunu anlattı. Christensen, AMB’nin en geç 2019 senesinin ilk çeyrek döneminde tahvil alımlarını tamamen bitirmemiş olmasının şaşırtıcı olacağını ifade etti.

Finlandiya'nın en güçlü ikinci özel sektör emeklilik fonu Varma Mutual Pension Insurance Co. CIO'su Reina Rytsola, AMB'nin şu anki fiyalardan alıcı bulmakta zorlanacağını vurguladı. Rytsola, bu seviyelerde AMB’nin satış işlemi yapması halinde alıcı eksikliği yaşayacağını belirtti.