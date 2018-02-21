Konut Kredisi Taksitleri Ödenmezse Ne Olur?

Günümüzde konut sahibi olmak giderek zorlaştığı için nakit ihtiyacı bulunan ve konut almak isteyen pek çok vatandaş bankaya başvuruda bulunuyor. Bankalar tarafından verilen krediler konut sahibi olmak isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Vatandaşlar ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak için başvurdukları banka kredileri ile derin bir nefes alıyorlar. Yüklü miktarda nakde ihtiyacı olan vatandaşların tercih ettikleri bankalar bu konuda yaptıkları değerlendirmeler sonrasında uygun olan müşterilere geri dönüş yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Konut Kredisi Nasıl Alınabilir?

Bankalar tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından ödemelerin yapılacağına yönelik bir teminat istedikleri biliniyor. Bu kredilerin vadeleri değişiklik gösterebilir. Genellikle en az 5 yıl ile en fazla 30 yıl arasında değişen konut kredi vadeleri eşit taksitli ödemelerle birlikte müşteriler tarafından karşılanıyor. Konut kredisi almak için müşterilerin bankalar tarafından istenen gerekli şartları karşılamış olmaları gerekiyor. Bankalar tarafından yapılan çalışmalar farklılık gösterebildiği için verilen kredi oranları ve faiz oranları da farklılık gösterebilir. Kredi çekecek vatandaşlara yetkililer aceleci davranmamaları ve en uygun araştırmanın yapılması için uyarılarda bulundular. Belirlenen konut için istenen konut kredisinin çıkması adına öncelikli olarak evin değerinin banka tarafından belirlenen bir ekspertiz tarafından incelenmesi gerekiyor. Konut değerinin en fazla yüzde 80’lik kısmının banka tarafından verildiği ve geri kalan kısmının ise peşinat olarak istendiği belirtiliyor. Krediye uygun olan kişilerin imzaladığı ipotek senedi sonrasında krediye ulaşabilecekler.

Konut kredisi taksitleri ödenmezse müşteriler olumsuz durumlarla karşılaşabilirler. Kişilerin ekonomik durumlarında meydana gelen bozulmaların ardından çeşitli nedenlerle ödemelerde aksamalar meydana gelebilir. Bir aylık ödeme gecikmesinin ardından banka tarafından müşteriye uyarı yapılıyor. İki aylık gecikmenin ardından yazılı bir uyarı ve sonrası için yasal takip süreci başlatılmış oluyor. Üçüncü uyarının ardından herhangi bir ödeme yapılmaması halinde avukata verilen ücretler avukat ücretleriyle birlikte artıyor. Tüm yasal işlemlere rağmen ödeme yapılmaması halinde ipotekli olan ev icra yoluyla satışa çıkarılarak borç kapatılıyor.