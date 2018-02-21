Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi?

Vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarına yönelik bankalardan aldıkları kredilerin ödemeleri de teknolojinin gelişmesi ile birlikte çeşitlilik gösteriyor. Teknoloji aynı zamanda vatandaşların birden ihtiyaç duydukları nakit paranın ulaşımı konusunda da büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Bankalar müşterilere belirli bir faiz oranıyla verdiği nakit parayı aylık belirli taksitlerle geri alıyor. Ödemeler ise müşterinin isteğine bağlı olarak en rahat hissettikleri şekilde gerçekleştiriliyor. Ödemeler çeşitlere göre bankaların şubelerinden, internet şubelerinden mobil olarak ya da ATM’lerden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Hesap Üzerinden Ödeme

ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar. Bunun için kredi kartını ya da bankamatik kartını ATM’ye takarak öncelikle kendi kişisel hesabına erişmesi gerekiyor. Kredi ödeme sayfasına giriş yapılarak hangi tür kredi alındıysa o seçeneği seçmek gerekiyor. Birden fazla kredisi olanlar tüm seçenekleri hesaplarına giriş yaparak görebilirler. Kredi borcunun seçilmesinin ardından hesaptan gerekli ödeme çekilerek bankanın hesabına gönderilecektir.

Kredi borcunun ATM'den ödenmesi için hesapta para olması zorunlu değildir. ATM'den ödeme işleminde nakitte kullanılabilinir. Yine bankamatiğe kartla giriş yapıp kişisel sayfasına erişen kişi kredi ödemeleri seçeneğine girmeli. Ödeme seçeneği kısmında nakit ödeme seçeneğini seçerek bankamatiğe yatıracağı kredi tutarını yatırabilir. Onayla butonuna bastığı zaman kişinin işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecek ve işlemler tamamlanacaktır.

Her bankanın farklı ATM’si bulunduğu için işlem seçeneklerinde de ufak tefek farklılıklar yaşanabilir. Bankaların internet şubelerinde bu konuda gerekli direktifler yer alırken sorun yaşandığı takdirde bu bilgiler kontrol edilebilir. Ancak genel bir değerlendirme yapıldığı zaman pek çok bankanın bankamatiği benzer işlemlerle vatandaşlara ödeme konusunda destek vermeye devam ediyor. Kartsız işlemler menüsünden de kartı olmayan vatandaşlar kolaylıkla kimlik numaraları ile işlemleri gerçekleştirebilirler. Gerekli onayı alıp makbuz almadan bankamatik başından ayrılmamaları konusunda müşteriler uyarılıyor.