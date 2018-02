TeknoSA’nın 2017 Cirosu 3.4 Milyar Lira!

Sabancı Holding’in elektronik perakende sektöründeki markası TeknoSA’nın 2017 senesine yönelik finansal sonuçları ve 2018 hedeflerine dair yapmış olduğu açıklamalarda Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve TeknoSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, tüketici harcamalarının gelişmekte olan ürün yelpazesi ve çoğalan alışveriş siteleriyle daha da hız kazanacağını dile getirdi. Müşterilerinin alışkanlıklarıyla doğrusal olarak sektörün büyümesine en fazla katkının E-Ticaret ve mobil ticaretin tarafından sağlanacağını ifade eden Köseoğlu, organize perakende sektörünün bu sene yüzde 10 ila yüzde 15 arasında büyüyeceğini düşündüğünü aktardı.

60 Milyon Liralık Yatırım Hedefi

TeknoSA'nın kararlı büyüme performansı için değer oluşturduğuna dikkat çeken Köseoğlu, teknolojinin herkes için, her yerde ve her an ulaşılabilir olması için yaptıkları çalışmaları sayesinde 2018 senesine güçlü başladıklarını ifade etti. 2018 senesinde geçen sene olduğu şekilde başarılı bir dönem olacağına işaret eden Köseoğlu, yeni nesil teknolojiyi, yenilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri temel alan Sabancı için TeknoSA’nın çok önemli bir değer olduğunu vurguladı. Sabancı Topluluğu’nun Türkiye’nin geleceğine güvendiğini ve perakende sektörüne ilişkin hedeflerine göre TeknoSA’da insan kaynakları ve teknoloji odaklı yatırımlarına devam edeceklerini bildiren Köseoğlu, 2017 senesinde gerçekleştirilen yatırımların bu sene iki katına çıkartılarak 60 milyon liraya ulaşacağını bildirdi. Köseoğlu, ilerleyen süreçte sektörde lider olmayı hedeflediklerine işaret etti.

2017 senesinde toplam cironun 3.4 milyar lira tutarında, karlılığın ise 20 milyon lira tutarında olduğunun bilgisini veren Köseoğlu, TeknoSA’nın 2017 senesinde mağaza satışlarını yüzde 17 oranında arttırdığını, teknosa.com’da ise yüzde 30 oranında büyüdüğünü aktardı. 2018 senesinde hedeflerinin güçlü yapılarıyla karlı şekilde büyümek olduğunu dile getiren Köseoğlu, 2018 senesini TeknoSA'nın dijital dönüşüm sürecinde seferberlik senesi ilan ettiklerini ifade etti.