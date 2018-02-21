MÜSİAD Ticaret Diplomasisine Ağırlık Verecek
Advert Advert Advert

MÜSİAD Ticaret Diplomasisine Ağırlık Verecek


MÜSİAD Ticaret Diplomasisine Ağırlık Verecek
MÜSİAD Ticaret Diplomasisine Ağırlık Verecek Elif İşçi - Tarih: 21-02-2018 Saat: 14:36
Anasayfa Şirketler MÜSİAD Ticaret Diplomasisine Ağırlık Verecek

MÜSİAD tarafından düzenlenen bir toplantı sonrasında ticaret diplomasisi ele alındı. Dubai'de düzenlenen temaslarda konuya açıklık getirildi.

MUSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yurt Dışı Teşkilat Başkanı İbrahim Uyar ve MÜSİAD Dubai Temsilcisi İdris Demirhan, “ticaret diplomasisini” geliştirmek adına Dubai’de bir dizi temaslarda bulundu.

MUSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yurt Dışı Teşkilat Başkanı İbrahim Uyar ve MÜSİAD Dubai Temsilcisi İdris Demirhan, “ticaret diplomasini” geliştirmek adına Dubai’de bir dizi temaslarda bulundu. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Erdem Zan’ı ziyaret eden heyet, daha sonra Dubai’de 1973-2004 yılları arasında Finans, İletişim ve Ulaşım alanlarında bakanlık görevini üstlenen Ahmed El Tayer, Dubai Serbest Bölge JAFZA CEO’su Ahmad Al Haddad ve Dubai Palmie Adaları ve bölgenin mimarisinde önemli rol oynayan Saeed Ahmed Saeed ile temaslarda bulundu.

Görüşmelerde; Türkiye-Dubai ilişkileri, ticari diplomasinin geliştirilmesi adına yapılabilecek yenilikler, serbest ticaret bölgeleri ve iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek yatırımlar ele alındı.

Genel Başkan Abdurrahman Kaan, görüşmeler esnasında Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaan, “ Türkiye, G-20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke. Aynı zamanda 81 milyonluk nüfusuyla çok büyük bir pazar konumunda. Buna ek olarak, jeopolitik konumundan dolayı dünyanın en önemli ticaret merkezlerine 5 saatlik bir uçuş ile ulaşılabiliyor. Dubai ve Türkiye, 1.6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Bunun arttırılması için iş birliği yapmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Heyeti, Serbest Ticaret Bölgeleri ile ilgili Türkiye’de yapılacak modeller üzerinde fikir alışverişinde bulunarak temaslarını sonlandırdı.

müsiad ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Ticari Kredi Nedir? Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir? Kredi verecek olan banka ödemeleri teminat altına almak için başvuru yapan müşterinin gelir durumunu inceler. Gelir durumunun ödemeleri yapacak düzeyde olması gerekir.
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi?
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TAV 2017 Bilançosunu Açıkladı
TAV 2017 Bilançosunu Açıkladı
Türkiye’nin Elektrik Üretimi Aralıkta Sıçradı!
Türkiye’nin Elektrik Üretimi Aralıkta Sıçradı!