Kredi ve Mevduat Faizleri 9 Yılın En Yüksek Seviyesinde Seyrediyor

Küresel finans krizinin ardından FED ve diğer gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından uygulana genişlemeci para politikalarının neticesinde faizlerde bütün dünyayı etkisi altına alan düşüş eğilimi, son 3 senelik zaman dilimi içerisinde merkez bankalarının sıkı para politikası uygulamaları doğrultusunda yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Gelişmiş ülke merkez bankaları, küresel finans krizinin boy göstermesinden sonra piyasalara likidite sağlayarak, faiz oranlarını aşağı yönlü hareket ettirerek ve trilyon dolarlık kurtarma paketleri ortaya sürerek piyasaları rahatlatmak adına çaba sarf etmeye başladı. Bahsi geçen dönem içerisinde merkez bankaları geleneksel araçlardan ziyade geleneksel olmayan araçları kullanıp piyasalara destekte bulunurken, FED, ECB, BOE ve BOJ tarafından uygulamaya alınan politikalar sonucunda söz konusu ülkelerde negatif faiz seviyeleri dahi gözlemlendi.

TCMB'de faiz koridoru, zorunlu karşılıklar şeklinde gelenekselin dışındaki para politikası araçlarını kullanıp, krizin etkilerini hafifletme eğilimine girdi. Krizin ardından özellikle gelişmekte olan ülkelere milyar dolarlık sıcak para akışı sağlanırken, bu ülkelerde de kredilerde ve mevduat faizlerinde tarihi bazda düşük seviyeler gözlemlendi.

Türkiye'de faizler gerek yerel gerekse uluslararası gelişmelerin etkisiyle birlikte son 10 senelik zaman dilimi içerisinde dalgalı seyrederken, küresel krizden sonra merkez bankalarının genişlemeci para politikalarının etkisi ile ülkemizde faiz oranları tarihi bazda düşük seviyelere kadar indi.

Faizler 9 Senenin En Yüksek Seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bankalar tarafından açılan 3 ay vadeli mevduatlarda uygulanan aylık ağırlıklı ortalama faiz oranının 2013 senesinin mayı ayı içerisinde 6.52 seviyesini görerek, en düşük tarihi seviyeye gerilediği belirtildi. Bankaların kredilere uygulamış olduğu faiz oranlarındaki değişimler de göze çarparken, 2013 senesinin haziran ayı baz alındığında ihtiyaç kredilerinde, konut kredilerinde ve taşıt kredilerinde tarihi düşük seviyeler gözlemlendi.

Fakat son dönemlerde hem yurt içi hem yurt dışında yaşanan gelişmeler kredi faiz oranlarına yansırken, söz konusu oranlar yükselme gösterdi. 2018 senesinin şubat ayı itibariyle ihtiyaç kredisi ağırlıklı ortalama faiz oranının yüzde 20.21 seviyesiyle son 9 senelik zaman diliminin zirvesini gördüğü ifade edilirken, aynı dönem içerisinde konut kredisi faiz oranının yüzde 14.62 seviyesiyle, taşıt kredisi faiz oranının ise yüzde 18.11 seviyesiyle yaklaşık 9 senenin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Enflasyonda En Kötü Orta Vade İçin Geride Kaldı

Öte yandan konu hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Müdürü Şakir Turan ise, yurt içinde enflasyon verisinde en kötü senaryonun orta vade adına geride bırakıldığını, fakat küresel finansal piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin geçtiğimiz günlerde piyasa faizlerinde hızlı bir yükselişe sebep olduğunu bildirdi.

Sektörün mevduat ve kredi faizlerinin, söz konusu gelişmeleri izleyerek son dönemlerin en yüksek seviyelerini gördüğünün altını çizen Turan, sektördeki kredi talebinin canlılığını, sektörün temel fonlama kaynağı olarak nitelendirilen mevduata yönelik talebin de gücünü muhafaza ettiğini bildirdi.