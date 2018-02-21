Faaliyetler Durma Noktasında! Bimeks Darboğazdan Kurtulamıyor
Advert Advert Advert

Faaliyetler Durma Noktasında! Bimeks Darboğazdan Kurtulamıyor


Faaliyetler Durma Noktasında! Bimeks Darboğazdan Kurtulamıyor
Faaliyetler Durma Noktasında! Bimeks Darboğazdan Kurtulamıyor Tuğçe Gürel - Tarih: 21-02-2018 Saat: 16:52
Anasayfa Şirketler Faaliyetler Durma Noktasında! Bimeks Darboğazdan Kurtulamıyor

Bir süredir ekonomik bazda sıkıntı içerisinde olan Bimeks tarafından bugün yapılan açıklamada şirket faaliyetlerinin durma noktasına geldiği ifade edildi.

Bimeks, bir süredir içinde yer aldığı ticari ve finansal sorunları aşabilmek ve normal ticari kapasiteye yeniden ulaşabilmek adına ilk aşamada çözüm planının, şirketin e-ticaret kapasitelesinde çok daha fazla odaklanmış olan "mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli" üstünde oluşturulacağını ifade etti. 

Bimeks tarafından ticari alacaklılara, tahvil yatırımcılarına ve bankalara, içinde bulunduğu ekonomik sorunlarla alakalı sunmuş olduğu çözüm planı geçtiğimiz haftalarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklanmıştı. 

Bimeks'in E-ticaret Kapasitesine Odaklanan İş Modeli 

Şirket tarafından bugün gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda ise, alacaklılara sunulan ve cevapları gelmeye devam eden çözüm planının, şirketin e-ticaret kapasitesine çok daha fazla odaklanmış olan söz konusu iş modeli üstünde oluşturulacağı bildirildi. 

Alacaklı konumda bulunanların kendilerine sunulmuş olan çözüm planı ile alakalı yanıtlarını, şirkete yazılı bir şekilde iletmesinin ardından ortaya çıkacak netice ve akabinde oluşacak süreç hakkında da açıklama gerçekleştirileceği dile getirilen açıklama çerçevesinde, tüm bunların yanı sıra şirketin halihazırdaki olumsuz şartların etkisi ile mağaza ve personel sayısında azalmaya gitmek zorunda kaldığı ifade edildi. 

Şirket Faaliyetleri Durma Noktasına Geldi

Mevcut şirket envanteri baz alındığında 21'i geçici kapama durumunda tutulan toplam 24 mağazanın ve 38 personelin olduğu ifade edilirken, olumsuz koşullardan dolayı şirket faaliyetlerinin durma noktasına kadar geldiği dile getirildi. Ayrıca Bimeks tarafından bugün gerçekleştirilen açıklamada sunulmuş olan planın söz konusu olumsuz durumun üstesinden gelebilmek adına nihai çözüm konumunda bulunduğunun da altı çizildi. 

Bimeks KAP iş modeli e-ticaret
KREDİ HABERLERİ
Ticari Kredi Nedir? Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir? Kredi verecek olan banka ödemeleri teminat altına almak için başvuru yapan müşterinin gelir durumunu inceler. Gelir durumunun ödemeleri yapacak düzeyde olması gerekir.
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi?
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TAV 2017 Bilançosunu Açıkladı
TAV 2017 Bilançosunu Açıkladı
Türkiye’nin Elektrik Üretimi Aralıkta Sıçradı!
Türkiye’nin Elektrik Üretimi Aralıkta Sıçradı!