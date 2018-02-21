Faaliyetler Durma Noktasında! Bimeks Darboğazdan Kurtulamıyor

Bimeks, bir süredir içinde yer aldığı ticari ve finansal sorunları aşabilmek ve normal ticari kapasiteye yeniden ulaşabilmek adına ilk aşamada çözüm planının, şirketin e-ticaret kapasitelesinde çok daha fazla odaklanmış olan "mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli" üstünde oluşturulacağını ifade etti.

Bimeks tarafından ticari alacaklılara, tahvil yatırımcılarına ve bankalara, içinde bulunduğu ekonomik sorunlarla alakalı sunmuş olduğu çözüm planı geçtiğimiz haftalarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklanmıştı.

Bimeks'in E-ticaret Kapasitesine Odaklanan İş Modeli

Şirket tarafından bugün gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda ise, alacaklılara sunulan ve cevapları gelmeye devam eden çözüm planının, şirketin e-ticaret kapasitesine çok daha fazla odaklanmış olan söz konusu iş modeli üstünde oluşturulacağı bildirildi.

Alacaklı konumda bulunanların kendilerine sunulmuş olan çözüm planı ile alakalı yanıtlarını, şirkete yazılı bir şekilde iletmesinin ardından ortaya çıkacak netice ve akabinde oluşacak süreç hakkında da açıklama gerçekleştirileceği dile getirilen açıklama çerçevesinde, tüm bunların yanı sıra şirketin halihazırdaki olumsuz şartların etkisi ile mağaza ve personel sayısında azalmaya gitmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Şirket Faaliyetleri Durma Noktasına Geldi

Mevcut şirket envanteri baz alındığında 21'i geçici kapama durumunda tutulan toplam 24 mağazanın ve 38 personelin olduğu ifade edilirken, olumsuz koşullardan dolayı şirket faaliyetlerinin durma noktasına kadar geldiği dile getirildi. Ayrıca Bimeks tarafından bugün gerçekleştirilen açıklamada sunulmuş olan planın söz konusu olumsuz durumun üstesinden gelebilmek adına nihai çözüm konumunda bulunduğunun da altı çizildi.