Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir?

Kısa süre içerisinde nakit ihtiyacı olan pek çok vatandaş bankalara başvurarak kredi isteğini dile getirmiş oluyorlar. Son dönemlerde bankalara kredi başvurusu için başvuran kişi sayısının giderek arttığı tespit edildi. Bankalara kredi başvurusunda bulunabilmek için hangi tür kredi istendiği ve miktarı net olarak belirtilmelidir. Ardından başvuruyu değerlendirmeye alan banka incelemelerden sonra kişilerin kredi almaya uygun olup olmadığını taraflara bildiriyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte bankalara yapılan talepler hızlı bir şekilde sonuçlandırılıyor.

Kredi çekmek için kişiler çeşitli yolları tercih edebilirler. Başvuruyu bizzat yapmak isteyen kişiler bankaların şubelerini tercih ederken zaman kaybını engellemek isteyen pek çok vatandaş SMS yöntemini ya da internet başvurusunu tercih ediyorlar. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından vatandaşların bankalara sunmaları gereken birtakım belgeler bulunuyor. Bu belgelerle birlikte kredi ödemesi yapılıyor.

Kredi Çekerken Aranan Şartlar

Kredi verecek olan banka ödemeleri teminat altına almak için başvuru yapan müşterinin gelir durumunu inceler. Gelir durumunun ödemeleri yapacak düzeyde olması gerekir. Son yıllarda tüm işlemlerin kayıt altına alınması sebebiyle kişilerin kredi notu da bankaların incelemeye aldıkları önemli detaylar arasında yer alıyor. Bankaların bunların dışında istedikleri farklı şartlar bulunabilir. Bu durum bankalardan bankalara farklılık gösterebilir.

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankanın istediği belgeleri tamamlamak zorundadır. Özellikle 18 yaşından büyük olması en büyük şartlar arasında yer alıyor. Ancak birçok banka kendi insiyatifine bağlı olarak kredi yaşını 20’ye yükseltmiştir. Alınacak bir SGK kaydı bankaların kredi ihtiyacına daha hızlı ve olumlu yanıt vermelerini sağlayabilir.

Bankalar kredi miktarına göre teminat sağlamak için ipotek yöntemini tercih ediyorlar. Müşterinin ipotek altına alınabilecek ev araba gibi bir malının olup olmadığı ve varsa belgeleri isteniyor. Gelir düzeylerini ifade edecek gerekli resmi belgelerinde dosya içerisinde sunulması gerekiyor. Çekilecek kredinin türüne göre ya da bankaların kendi çalışma şartlarına göre bu belgeler değişiklik gösterebilir.