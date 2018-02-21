Euro Bölgesi PMI Verileri Beklentilerin Altında Kaldı

Euro Bölgesi'ndeki ekonomik sağlığa yönelik önemli bir gösterge konumunda bulunan IHS Markit bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentilerin altında kalarak 57.5 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Piyasanın beklenti seviyesinin 58.8 olduğuna dikkat çekilirken, IHS Markit şef ekonomisti olarak görev yapan Chris Willamson tarafından gerçekleştirilen açıklama çerçevesinde, verinin yüksek seviyelerde seyrediyor olmasının harika olduğu, bir nebze geri çekilmesinin şaşırtıcı olmadığı ve gelen verinin hala çok iyi bir seviyede olduğu belirtildi. Bileşik PMI'nin ise açıklanan veri doğrultusunda son 4 aylık zaman diliminin en düşük seviyesine gerilediği ifade edilirken, 66.1 seviyesinden 59.5 seviyesine düştüğü bildirildi.

En İyi Çeyrek Performansa Doğru Hareket Ediliyor

Willamson açıklamasında, Euro Bölgesi'nin 2016 senesinin ikinci çeyreğinden bu zamana kadar en iyi çeyrek performansına doğru hareket ettiğini dile getirerek, PMI verilerinin mart ayı ile biten 3 aylık dönem zarfı içerisinde büyümenin beklenti olan yüzde 0.6 seviyesini aşarak yüzde 0.9 seviyesinde geleceğini işaret ettiğini savundu.

Euro bölgesi ekonomileri baz alındığında büyük ağırlığa sahip olan hizmet sektörüne yönelik PMI verilerinin ise 58 seviyesinden 56.7 seviyesine indiği aktarılarak, beklenti seviyesi olarak bildirilen 57.6 seviyesinin altında kaldığı vurgulandı. IHS Markit tarafından gerçekleştirilen açıklama kapsamında bu durumun sebebi olarak ise Avrupa Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikalarından çıkışa yönelik işaretler vermesi gösterildi.

Beklenenden Daha Yavaş Bir Ay Geçirildi

Öte yandan imalat sektörünün PMI verileri ise beklentilerden daha yavaş bir ay geçirildiğini gösterirken, beklenti seviyesi 59.3 olarak ifade edilen verinin 58.5 seviyesinden 59.6 seviyesine indiği dile getirildi.