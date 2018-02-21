Honor Türkiye Pazarına Girmek İçin Gün Sayıyor!

Dünya genelinde en önemli tüketici elektroniği fuarı olarak nitelendirilen CES kapsamında bu sene 8 ödülün birden sahibi olan Honor akıllı telefonlar, kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye pazarına giriş yapacak. 2013 senesinde Çin'e kurulan Honor, gerek kendi vatanında gerekse uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu konumuna yükselmeyi başardı.

İki E-Ticaret Devinden 600 Milyon Doların Üstünde Satış

Rekabetçi ürünlerini toplam olarak 74 ülke geneline ve 80 milyon hayranıyla buluşturmayı başaran şirket, 2018 senesinde 8 adet "CES'in En İyisi" ödülünü almaya hak kazandı. Bağımsız pazar araştırma şirketi olarak bilinen Sino'dan elde edilen bilgiler doğrultusunda Honor'un Çin'de bulunan akıllı telefon pazarında satış hacmi ve geliri bakımından 2017 senesinin lideri olduğu ifade edilirken, Çin'de her sene 11 Kasım tarihinde kutlanan ve alışverişin adeta patlama yaşadığı "Bekarlar Günü" çerçevesinde, Çin'in en büyük e-ticaret platformları arasında yer alan Alibaba ve Jingdong'da 600 milyon doların üstünde satış gerçekleştirdiği dile getirildi.

Kuzey ülkelerinden Batı ve Doğu Avrupa'ya kadar birçok gelişmiş pazara adımını atan Honor'un, özellikle Batı Avrupa kapsamında büyük bir başarı yakaladığı vurgulanırken, son pazar verileri doğrultusunda Honor'un gelirlerinin Almanya'da yüzde 300 seviyesinde, İtalya'da yüzde 350 seviyesinde artış gösterdiği kaydedildi.

Fransa'da En İyi Online Akıllı Telefon Markası Seçildi

Honor'un Fransa'da da "En iyi online akıllı telefon markası" seçildiğine dikkat çekilirken, şirketin pazar payının büyümesi bakımından önemli gelişmeleri ortaya koyduğu biliniyor. Çeşitli bölgelerdeki başarılarına doğru orantılı olarak dünya genelindeki yaygınlığını da fazlalaştırma çabasına giren Honor'un, ailesi içindeki en yeni ürünlerini, Türkiye genelinde tüketicilerle buluşturmak için hazırlık yaptığı dile getiriliyor.