Trafik Cezasını Ödemeyenler Ülkeden Çıkış Yapamayacak!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yabancı araçlara kesilen trafik cezalarının gümrüklerde tahsilatının yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Bahsi geçen sistem ile birlikte kesilen trafik cezalarının EGM tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletileceği belirtilirken, buradan ise birbirine entegrasyonu sağlanacak olan bilgisayar sistemlerince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın özellikle araç tescil alanlarında kullanılan "Taşıt - 1" ile "Taşıt - 2" adı verilen programlara yüklemesinin yapılacağı bildirildi.

Gümrükteki Veznelere Ödeme Yapılabilir

Ülkeden çıkış yapabilmek adına sınır kapısına gelen araçların gümrük araç tescil bölümünde gerçekleştirilen işlemleri esnasında trafik cezası görülmesi halinde, gümrükte bulunan veznelere söz konusu cezayı ödemeden yurt dışına çıkamayacağı ifade edildi.

Bilgisayar otomasyonunda alt yapı adına yapılan çalışmaların devam ettiği dile getirilirken, bahsi geçen uygulamanın en yakın zaman dilimi içerisinde bütün gümrük kapılarında faaliyete alınması amaçlanıyor.

Öte yandan komşu ülke Yunanistan'ın yanı sıra Bulgaristan ile de sınır komşusu olan Edirne'de bir süre öncesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin firma tarafından tek taraflı olarak feshedildiği belirtildi. Bu sistemin hizmet verdiği dönem boyunca kule radar cihazlarında günlük bazda bin sürücüye ceza kesildiğine vurgu yapılırken, bu ceza kesilen araçların 300 kadarını ise yabancı plakalı araçların oluşturduğu ifade edildi.

4 Bakanlığın Ortak Çalışması

Söz konusu uygulamanın 4 bakanlık tarafından hazırlanmış olan ortak bir çalışma olduğuna dikkat çekilirken, bilgisayar otomasyonlarının entegresinden sonra uygulamanın faaliyete alınacağı dile getirildi. Bu kapsamda trafik cezası bulunan araçlar, bu cezaları ödemeden gümrüklerden giriş-çıkış işlemi yapamayacakken, ülke genelinde trafik cezası verilen yabancı plakalı araçların belirlenebilmesi adına tüm illerin emniyet müdürlüklerine yazı gönderildiği vurgulandı.