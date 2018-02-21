Dokunulmazlığı Bulunan Teknoloji Bankası'nın Ev Sahibi Türkiye!
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Dokunulmazlığı Bulunan Teknoloji Bankası'nın Ev Sahibi Türkiye!


Dokunulmazlığı Bulunan Teknoloji Bankası'nın Ev Sahibi Türkiye!
Dokunulmazlığı Bulunan Teknoloji Bankası'nın Ev Sahibi Türkiye! Tuğçe Gürel - Tarih: 21-02-2018 Saat: 18:21
Anasayfa Bankalar Dokunulmazlığı Bulunan Teknoloji Bankası'nın Ev Sahibi Türkiye!

Gebze'de bu sene içerisinde kurulması planlanan Teknoloji Bankası hem birçok bakımdan dokunulmaz olacak hem de bankaya ait araçlara vergisiz yakıt ile diplomatik plaka verilecek.

BM öncülüğünde ve Türkiye'nin ev sahipliği çerçevesinde en az gelişmiş ülkelerin teknoloji alanındaki açıklarını kapatabilmek adına Gebze'de kurulması planlanan Teknoloji Bankası için Amerika Birleşik Devletleri'nde atılan karşılıklı imzaların ardından konu hakkında detaylar gelmeye başladı.

Bu sene içerisinde hizmete alınması amaçlanan Teknoloji Bankası'nda ülkemizin ev sahibi konumunda bulunarak büyük bir önem taşıyacağı belirtiliyor. Teknoloji Bankası'nın ana misyonunun ise fonda birikmiş olan paralar ve EAGÜ'nün teknoloji açığının kapatılması olduğu ifade ediliyor. 

47 Gelişmemiş Ülkeye Destek

Fondan aktarılması planlanan paralarla 47 gelişmemiş ülkeye çeşitli konularda destek sağlanacağı dile getirilirken, bahsi geçen ülkelerde hayatını sürdüren toplam 880 milyon insanın yaşamına direkt olarak dokunacak olan Teknoloji Bankası'nın TÜSSİDE kampüsü içerisinde kurulacağı belirtildi. 

Finansmanı tümüyle gönüllülük esasına bağlı olacağı vurgulanan Teknoloji Bankası'na Birleşmiş Milletler üyesi çok sayıda ülkenin de destek vermesi öngörülürken, Türkiye'nin ilk 5 senelik süreç içinde senelik bazda 2 milyon dolar olmak kaydıyla toplam 10 milyon dolar vermeyi baştan taahhüt ettiği bildirildi. 

Söz konusu bankanın başına getirilecek olan müdürün ise BM yetkilisini temsil edeceği, banka çerçevesinde çalışacakların ise BM personelini ifade edeceği söylenirken, Gebze'de kurulacak olan bankaya ait binanın da karşılıklı anlaşma gereğince dokunulmazlığı olacağı vurgulandı. Binaya herhangi bir memurun veya yetkilinin, Birleşmiş Milletler yetkilisinin izni dışında giriş yapamayacağının altı çizilirken, banka ait tüm metaryaller ve belgelerinde dokunulmazlık kapsamında bulunacağı aktarıldı. 

İçişleri Bakanlığı Bankanın Güvenliği İçin Devrede

Öte yandan banka bünyesinde bulunan paraların tasarrufunun banka yönetiminde olacağına dikkat çekilirken, fonda biriktirilen paraların başka bir ülkeye ya da başka bir BM örgütüne gönderiminin de serbest olacağı ifade edildi. 

Bankanın korunmasında ve güvenliğinde İçişleri Bakanlığı'nın yetkili olacağı söylenirken, bunun yanı sıra bankanın getir götür işleri adına hizmet sunacak olan kuryelere ise BM tarafından verilecek olan eğitim kapsamında kurye sertifikasının verileceği bildirildi. 

Teknoloji Bankası Birleşmiş Milletler Türkiye TÜSSİDE İçişleri Bakanlığı
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