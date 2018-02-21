Ticari Kredi Nedir?

Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor. Günümüzde hizmet veren pek çok işletme ve firmanın çeşitli nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için nakit paraya ihtiyaç duydukları biliniyor. Bazen ihtiyaçları karşılamak bazen de işleri büyütmek için kullanılan nakit para en fazla bankalara başvuru yapılarak bulunuyor. İşletmelerin büyümesi istihdamı da olumlu etkilediği için bu durum devlet tarafından her anlamda destekleniyor.

İşletme sahipleri ya da KOBİ’ler tarafından alınan krediler hem devlet bankaları hem de özel bankalar tarafından veriliyor. Bankaların çalışma prensiplerine göre şartlar arasında bazı farklılıklar ya da faiz oranları arasında birtakım farklar meydana gelebilir. Bu konuda detaylı bir araştırma yaparak işletmelerin kendilerine en uygun seçenekleri sunan bankaları tercih etmeleri öneriliyor.

Ticari kredi sadece ticari anlamda iş yapan firma ve KOBİ’lerin bankalara başvurarak belirli şartları tamamlamaları halinde alınabilecek bir kredi olarak tamamlanıyor. Verilen ticari kredi sayesinde iş yerlerinin hızlı bir şekilde gelişmesi, yeni iş olanaklarının sağlanması, istihdamın artırılması ve yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Bankalar tarafından ticari işletmelere verilen banka kredisi diğer kredi türlerine göre daha düşük faiz oranlarına sahip olduğu için tercih ediliyor. Bankalar tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında hem küçük hem de büyük işletmelerin bu durumdan kolaylıkla yararlanmaları sağlanıyor. Ödemeler ise yüksek vade seçenekleri ve düşük faizlerle yapıldığı için ticari işletmelerin tercih sebebi haline geliyor.

Ticari Kredi Alma Şartları

Ticari kredi almak için yapılacak işin ve planlamaların doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Ardından ticari kredinin de kendi aralarında farklılıklar gösterebileceğinin bilinmesi gerekiyor. Ticari kredinin şartlarının araştırılması ve ardından en uygun seçeneğinin tercih edilmesi gerektiği öneriliyor. Ticari bir işletme olduğuna dair belgelerin bankaya sunulması ardından başvuru belgelerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Ardından bankanın yapacağı değerlendirme sonrasında belirtilen kredi miktarı işletme sahiplerine uygun olması halinde verilebilir.