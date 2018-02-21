Borsa İstanbul’da PEKGY Dönemi

Borsa İstanbul’da bugün Peker GYO şirketi için gong töreni düzenlendi. Halka arz sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Peker GYO şirketinin, halka arz sonrasında, yüzde 45’lik kısmı yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüze 35’lik kısmı bireysel yatırımcılara açıldı. Kalan yüzde 20’lik kısım yabancı yatırımcılara ve yüzde 32’si ise halka arza açılmıştı.

Bir tek halka arz taleplerini doğru bir şekilde yönetmesi ile bilinmeyen Peker GYO şirketinin, Bomonti üzerinde gerçekleştirmiş olduğu planlarda dikkat çekmişti. Bomonti ile yaptığı planlamalardan sonra Ataköy NEF 22 Projesi’nde yer alan şirket, adından epey söz ettirmişti.

Gerçekleştirmiş olduğu başarılardan sonra bugün adına düzenlenen gong töreni ile Peker Gayrimenkul ve Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsada işlem görmeye başladı.

Peker GYO’nun Yeni Dönemi

Peker Gayrimenkul ve Yatırım Ortaklığı A.Ş. artık PEKGY kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Gerek yabancı gerekse de yerli yatırımcıları ile dikkat çeken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker açıklamalarda bulundu.

Hasan Peker, Türk ekonomisine ve Türkiye’deki gayrimenkule değer veren bir şirket olduklarını dile getirirken, yapmış oldukları halka arz ile birlikte şirketlerinde yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Peker GYO’nun 1 TL nominal değerdeki 9.600.000 adet payı, pay başına 5,50 TL fiyat ile halka arz edilmiş ve halka arz edilen tüm paylar satılmıştı.

Dünyanın çeşitli coğrafik yerlerinden birçok konuda proje teklifi aldıklarını söyleyerek konuşmalarına devam eden Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Peker, küresel alanda şirketlerinin büyümesini sağlayacak projeleri değerlendirdiklerini ve portföyleri ile vizyonlarına değer katacak projelerde çalışmaktan keyif duyduklarını da ayrıyeten belirtti.