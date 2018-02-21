İngiltere’nin İşsizlik Oranı Arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) açıklanan verilere göre, İngiltere’nin işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın son çeyreği baz alındığında yüzde 4,4 seviyesinde arttı.

Geçtiğimiz yıl İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan üç aylık işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesindeydi. Bu yıl açıklanan verilere göre yine üç aylık işsizlik oranını kapsayan verilerde artış gerçekleşti. Yüzde 4,4 seviyesine yükselen işsizlik oranı ekonomistler tarafından yorumlandı.

İşsizlik oranında herhangi bir artış beklemediklerini dile getiren ekonomistler, geçtiğimiz yıla oranla meydana gelen yüzde 0,1’lik artışın mevsimsel faktörler sebebi ile gerçekleşmiş olabileceği hakkında yorumlarda bulundu.

İşsiz Sayısı İngiltere’de Arttı

2016 yılında açıklanan veriler baz alındığında yine aynı üç aylık (Ekim, Kasım, Aralık) dönemini kapsayan toplam işsiz sayısında 46 binlik bir artış görüldü. Böylelikle İngiltere’de yer alan toplam işsiz sayısı 1 milyon 47 bin kişiye ulaşmış oldu.

2016 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemini kapsayan verilerde işsizlik oranının yüzde 4,8 olduğunu belirten ONS, bu aylara dikkat edildiğinde 2017 yılındaki dönemde işsiz sayısının 123 binden az olduğunu ifade etti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan bir diğer açıklama göre ülke içerisinde yer alan bonus hariç gelirler toplamının da yüzde 2,5 seviyesinde arttığı görüldü. Ekonomistler tarafından yorumlanan verilere göre işsizlik oranında yaşanan artışlar mevsimler faktörlerden ortaya çıkıyor. Ülkedeki mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranlarının da yakın bir zaman içerisinde açıklanmasını bekleyen ekonomistler, bonus hariç toplam gelirlerde yaşanan artış ile işsizlik oranında yer alan yükselmenin pek dikkate alınmaması gerektiğini savunuyor.