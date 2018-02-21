Llyods Bank’ın Vergi Öncesi Karı Arttı

İngiltere’nin en önde gelen bankacılık gruplarından biri olan Llyods Bank’ın, vergi öncesi karında artış meydana geldi. 2017 yılındaki vergilendirme dönemi öncesinde yer alan vergi öncesi karını açıklayan bankanın, geçen yıla oranla yüzde 24 oranında bir artış yaşadığı görüldü.

Llyods Bankacılık Grubu’nun 2017 yılındaki vergilendirme dönemi öncesindeki vergi öncesi karının yüzde 24 artış yaşayarak 5,3 milyar sterlin seviyesine çıktığı da gözlemlendi. Banka tarafından bildirilen verilere göre Llyods Bankacılık Grubu, diğer bankalar içerisinde vergi öncesi karını en çok arttıran banka olarak yer aldı.

Yapılan açıklama sonrasında Llyods Üst Yöneticisi Antonio Horta Osorio, banka hakkında açıklamalarda bulundu.

Banka Gelişmeye Devam Edecek

Llyods Üst Yöneticisi Antonio Horta Osorio tarafından açıklamaya göre, vergi öncesi karda yaşanan yüzde 24’lük artış, bankanın geleceğinde önemli bir rol oynuyor. Banka açısından geçirilen yılın oldukça başarılı olduğunu ifade eden Osorio, bankanın mali verilerine ilişkin açıklamalar da yaptı.

Önümüzdeki dönemler içerisinde Llyods Bankacılık Grubu’nun banka şubeleri içerisinde yeni teknolojik uygulama ve sistemlere sahip olmak ve istihdamı arttırmak adına 3 milyar sterlin değerinde bir yatırım ayırmayı düşündüğünü vurgulayan Osorio, 2019 yılında daha büyük başarılara imza atmalarını beklediğini belirtti.

Osorio aynı zamanda bu döneme başarılı bir şekilde gelmelerini sağlayan İngiliz Hükümeti’ne de teşekkürlerini iletti. 2008 yılında yaşanan finans krizi sonrasında İngiliz Hükümeti, 20 milyar sterlin civarında yatırım yapmış ve elinde kalan kamuya ait son payı Llyods Bankacılık Grubu’na satmıştı. Bu sayede şirkete yatırım yapan İngiliz Hükümeti’ne Osorio teşekkürlerini iletti.