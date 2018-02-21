3 Kuruma Yetki Verildi
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3 Kuruma Yetki Verildi


3 Kuruma Yetki Verildi
3 Kuruma Yetki Verildi Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 21-02-2018 Saat: 19:37
Anasayfa Eko Gündem 3 Kuruma Yetki Verildi

Hazine Müsteşarlığı tarafından bugün itibari ile yapılan açıklamaya göre Çin’in Panda Piyasası’nda yer alan tahvil ihracı olanakları araştırılacak.

Hazine Müsteşarlığı tarafından bugün itibari ile yapılan açıklamaya göre Çin’in Panda Piyasası’nda yer alan tahvil ihracı olanakları araştırılacak. Bu araştırma için üç kuruma yetki veren Hazine Müsteşarlığı, internet sitesinde yapmış olduğu açıklamada bu kurumları özellikle belirtti.

Yapılacak olan araştırma için üç kuruma yetki veren Hazine Müsteşarlığı’nın yetki verdiği kurumların isimleri Bank of China, HSBC ve ICBC olarak yer alıyor. Bu kurumlara yetki verilmesinin nedeni olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada 2018 yılına ait dış finansman programı çerçevesinin belirlenmesi olarak yetkilendirme yapıldığı belirtiliyor.

Gerekli koşullar tamamlandığında ve Panda Piyasası’na uygun koşullarda yer alındığında ihracın bu yıl gerçekleşeceği de açıklamada dile getiren bir başka önemli detay olarak yer alıyor.

Panda Piyasası’nda Amaç Nedir?

“Panda tahvilleri” olarak adlandırılan tahviller, Çin’de yuan cinsinden ihraç ediliyor. Bu ihraç yabancı kurum veya şirketlerin finansman sağlayabilmesi için yapılıyor. Yuan biriminin küresel alanda artan bilinirlik özelliği ile birçok şirket tarafından yapılan Panda Piyasası’na talep her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Dünya çapından birçok şirketin “Panda tahvilleri” için ihraç yaptığı biliniyor. Üstelik yabancı kurumların ilgisi arttıkça yapılan ihraçların da hacmi o denli artmaya devam ediyor. Hazine Müsteşarlığı tarafından yetki verilen Bank of China, HSBC ve ICBC bankalarının Çin’deki piyasa durumunu araştırdıktan sonra yapacakları açıklamalar ekonomistler tarafından bekleniyor.

Türk ekonomisi açısından yapılacak olan Panda tahvili ihracının oldukça önemli olduğunu vurgulayan ekonomistler, kurumların finansman sağlayabilmek adına başvurdukları hem en riskli hem de en iyi yöntem olduğunu ifade ediyor. 

Hazine Müsteşarlığı Panda Piyasası Çin HSBC
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