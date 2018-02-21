25 Mayıs’ta Yürürlüğe Giriyor!

Avrupa Birliği vatandaşlarının gizlilik haklarını korumak amacı ile düzenlenen Genel Veri Koruma Yönetmeliği 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte Avrupa’ya e-ihracat yapacak olan e-ticaret siteleri veri ihlali yaparsa, başları büyük derde girecek.

25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve AB vatandaşlarının gizlilik hakkını korumak amacıyla düzenlenen yönetmeliğe göre, Avrupa’ya e-ihracat yapan e-ticaret siteleri, veri ihlali yaparsa 20 milyon Euro civarına kadar cezalandırılabilecek.

Yürürlüğe girecek yönetmelik hakkında birçok kişi tarafından yorumlar yapıldı. Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ihracat yapacak olan e-ticaret sitelerine uyarılarda bulundu. Bu ticaret sitelerinin alt yapısını hazırlamaya başlamalarının şart olduğunu dile getiren Çiğdemli, en ufak bir veri ihlalinin çok büyük cezalara sebep olabileceğini ifade etti.

Eski Sistemler Uyumlu Değil

AB vatandaşlarının herhangi bir onayı olmadan kurumların ve şirketlerin herhangi bir alanda veri toplamasına dair yasaklar, cezalar ve düzenlemeler getiren yönetmelik için eski sistemler de uyumlu olmayacak. GDPR ile uyumlu olmayan sitelerde cezalandırılabilecek.

Eski sistemlerde verilerin konumunu saptamak isteyen CIO’ların zorluk yaşayacaklarını dile getiren Cenk Çiğdemli, eski sistemlere sahip olan e-ticaret sitelerinin GDPR ile uyumlu olan sistemlere sahip olması gerektiğini önemle vurguladı. Eski sistem ile yönetilen ve sitesini herhangi bir kurumsal alt yapı firmasına teslim etmemiş olan kişilerin büyük bir hata içerisinde olduğunu ifade eden Çiğdemli, firmaların düzenli olarak veri sızma testleri yapması gerektiğini ve firmalarda bulunan verilerin önemli güvenlik sistemleri ile korunması gerektiğini ifade etti.