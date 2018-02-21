Rekabet Kurulu’ndan 2 Dağıtım Şirketine 38 Milyon Liralık Ceza
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Rekabet Kurulu’ndan 2 Dağıtım Şirketine 38 Milyon Liralık Ceza


Rekabet Kurulu’ndan 2 Dağıtım Şirketine 38 Milyon Liralık Ceza
Rekabet Kurulu’ndan 2 Dağıtım Şirketine 38 Milyon Liralık Ceza Dilara Bozdoğan - Tarih: 21-02-2018 Saat: 21:48
Anasayfa Eko Gündem Rekabet Kurulu’ndan 2 Dağıtım Şirketine 38 Milyon Liralık Ceza

Rekabet Kurulu tarafından, hakim hallerini kötüye kullandığı belirlenen iki elektrik dağıtım şirketine 38.1 milyon lira tutarında idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurulu, hakim durumunu kötü amaçlı kullandığı belirlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye 11.8 milyon lira tutarında, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye ise 26.3 milyon lira tutarında idari para cezası kesti. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden açıklanan habere göre, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’ye ilişkin soruşturmalar tamamlandı.

Soruşturma doğrultusunda Rekabet Kurulu, Akdeniz elektrik dağıtım noktasında faaliyet gösteren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım hizmeti alanında, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin ise serbest tüketici limitinden aşağıda kalan abonelere yapılan elektrik enerjisinin perakende satışı, dağıtım seviyesinden sisteme bağlı olan sanayi müşterilerine yapılan elektrik perakende satışı, ticarethane müşterilerine yapılan elektrik perakende satışı ve mesken müşterilerine yapılan elektrik perakende satış alanlarında hakim durumda olduğu kararı alındı.

AK DEN Enerji Dağıtım'da Kusur Bulunmadı

Kurul, 4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”un 6'ncı maddesine göre hakim durumlarını kötü amaçlı kullanan şirketlere idari para cezası verilmesi kararını aldı. 2016 sene sonunda belirlenen ve Kurul tarafından tespit edilen senelik gayri safi gelirler üstünden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye 11 milyon 814 bin 184.76 lira, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye 26 milyon 341 bin 333.17 lira ceza verilmesi kararını aldı. Soruşturmalar sonucunda kanunun bu maddesini ihlal etmediği belirlenen AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.'ye ise idari para cezası kesilmedi.

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