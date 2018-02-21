Stokların Artacağına Yönelik Beklentiler Petrol Fiyatlarını Düşürdü

Petrol fiyatları, ABD'de resmi verilerin ham petrol stoklarının arka arkaya dördüncü haftada da yükseldiğini göstereceğine dair öngörülerle varil başına 62 dolardan düştü. Vadeli petrol kontratları New York'ta,20 Şubat Salı günü yüzde 0.4 oranında yükselerek iki haftanın en yüksek seviyesinde günü sonlandırdı. Bugün ise yüzde 0.9 oranında daha artış gösterdi. Yarın Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)’nin açıklayacağı resmi verilerin stokların geçen hafta 3 milyon varil arttığını göstereceği öngörülüyor. OPEC ve ortakları arasında yapılan son görüşmeler, arz fazlasının beklenenden daha hızlı ortadan kalkacağı yönünde hem fikir oldu.

İş Birliği Kısıntı Kararının Ardından Devam Edecek

Ham petrol fiyatları, 2017 Kasım ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ülkeleri ve içinde Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının üretim kısıntısı kararını 2018 senesinin sonuna kadar uzatma konusunda anlaştıktan sonra kazançlarını korudu. Piyasanın dengelenmesinin ivme kazandığına işaret ederek, anlaşmaya bir ülkenin dahi uymaması halinde dengenin bozulacağını belirten OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei, Rusya ve diğer ortaklarla işbirliği planlarının, üretim kısıntısı anlaşması sona erdikten sonra da devam edeceğini bildirdi.

Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 57 sent gerileyerek varil başına 61.22 dolara düşmesinin ardından Seul saatiyle 10:30 sularında 61.38 dolarda dengelendi. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 39 oranında aşağısında gerçekleşti. Mart vadeli kontrat dün 22 sent artışla günü 61.90 dolardan sonlandırdı.

Nisan vadeli Brent petrolü, merkezi Londra’da bulunan ICE Futures Europe piyasasında 36 sent gerileyerek varil başına 64.89 dolara düştü. Fiyatlar Salı günü yüzde 0.6 oranında gerileyerek 65.25 dolardan günü sonlandırdı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a göre 3.52 dolar yüksek fiyattan alıcı buldu.