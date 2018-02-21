Motorin İthalatı 1 Milyon Tona Ulaştı
Advert Advert Advert

Motorin İthalatı 1 Milyon Tona Ulaştı


Motorin İthalatı 1 Milyon Tona Ulaştı
Motorin İthalatı 1 Milyon Tona Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 21-02-2018 Saat: 23:01
Anasayfa İthalat&İhracat Motorin İthalatı 1 Milyon Tona Ulaştı

Türkiye'nin motorin ithalatı 2017 Aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 33.2 oranında artarak 1 milyon 307 bin tona ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)’nın derlediği "2017 Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu" kapsamında, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen sene Aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.9 oranında gerileyerek 3 milyon 554 bin tona düştü. Aynı süreçte toplam petrol ithalatı arasında en büyük paya sahip olan ürün ham petrol oldu. Ham petrol ithalatı yüzde 23.7 oranında gerileyerek 1 milyon 911 bin tona düştü. En çok ham petrol ithalatı 656 bin ton alımla Irak'tan gerçekleştirilirken, Irak’ı 432 bin ton ithalatla İran, 284 bin ton ithalatla Rusya takip etti.

Rafineri Petrol Ürünlerinin Üretimi Yüzde 26 Geriledi

Motorin ithalatı 2017 Aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 33.2 oranında artarak 1 milyon 307 bin tona, havacılık yakıtları ithalatı yüzde 213.2 oranında artarak 7 bin tona ulaştı. İthal alımlarda kalan girdileri denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturmaktaydı. Aralık ayında motorin türlerinin üretimi ise yüzde 16.3 oranında azalarak 802 bin tona geriledi. Benzin ürünlerinin üretimi yüzde 10.9 oranında azalarak 389 bin tona, havacılık yakıtları üretimi yüzde 1.2 oranında azalarak 335 bin tona düştü. Bu süreçte toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 26 oranında azalarak 1 milyon 916 bin tona geriledi.

Aralık ayında havacılık yakıtları ihracatı 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 20.1 oranında düşerek 228 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 45 oranında düşerek 118 bin 265 tona geriledi. Bu süreçte motorin türleri ihracatı ise yüzde 22,3'lük artışla 8 bin tona ulaştı. Benzin türleri ihracatı ise yüzde 27,4 azalarak 170 bin tona düştü. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 28,3 azalışla yaklaşık 572 bin ton oldu.

EPDK Motorin Ham Petrol İthalat Yakıt
KREDİ HABERLERİ
Ticari Kredi Nedir? Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir? Kredi verecek olan banka ödemeleri teminat altına almak için başvuru yapan müşterinin gelir durumunu inceler. Gelir durumunun ödemeleri yapacak düzeyde olması gerekir.
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi?
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TAV 2017 Bilançosunu Açıkladı
TAV 2017 Bilançosunu Açıkladı
Türkiye’nin Elektrik Üretimi Aralıkta Sıçradı!
Türkiye’nin Elektrik Üretimi Aralıkta Sıçradı!