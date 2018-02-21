Motorin İthalatı 1 Milyon Tona Ulaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)’nın derlediği "2017 Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu" kapsamında, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen sene Aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.9 oranında gerileyerek 3 milyon 554 bin tona düştü. Aynı süreçte toplam petrol ithalatı arasında en büyük paya sahip olan ürün ham petrol oldu. Ham petrol ithalatı yüzde 23.7 oranında gerileyerek 1 milyon 911 bin tona düştü. En çok ham petrol ithalatı 656 bin ton alımla Irak'tan gerçekleştirilirken, Irak’ı 432 bin ton ithalatla İran, 284 bin ton ithalatla Rusya takip etti.

Rafineri Petrol Ürünlerinin Üretimi Yüzde 26 Geriledi

Motorin ithalatı 2017 Aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 33.2 oranında artarak 1 milyon 307 bin tona, havacılık yakıtları ithalatı yüzde 213.2 oranında artarak 7 bin tona ulaştı. İthal alımlarda kalan girdileri denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturmaktaydı. Aralık ayında motorin türlerinin üretimi ise yüzde 16.3 oranında azalarak 802 bin tona geriledi. Benzin ürünlerinin üretimi yüzde 10.9 oranında azalarak 389 bin tona, havacılık yakıtları üretimi yüzde 1.2 oranında azalarak 335 bin tona düştü. Bu süreçte toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 26 oranında azalarak 1 milyon 916 bin tona geriledi.

Aralık ayında havacılık yakıtları ihracatı 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 20.1 oranında düşerek 228 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 45 oranında düşerek 118 bin 265 tona geriledi. Bu süreçte motorin türleri ihracatı ise yüzde 22,3'lük artışla 8 bin tona ulaştı. Benzin türleri ihracatı ise yüzde 27,4 azalarak 170 bin tona düştü. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 28,3 azalışla yaklaşık 572 bin ton oldu.