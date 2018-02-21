TAV 2017 Bilançosunu Açıkladı

TAV’ın yapmış olduğu açıklamalarda, TAV Havalimanları'nın 2017 senesinde faaliyet gösterdiği yolcu sayısı, önceki seneye kıyasla yüzde 10 oranında artışla 115 milyona ulaştı. Şirket aynı süreçte cirosunu yüzde 3 oranında artırarak 1 milyar 143 milyon euroya çıkardı. Aynı süreçte TAV, vergi ve kira bedeli olarak devlete 2 milyar lira ödeme yaptı.

Konuya dair yapmış olduğu değerlendirmelerde TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, maliyet kontrolü ve pozitif piyasa şartları sayesinde FAVÖK’ün yüzde 13 oranında artarak 519 milyon euroya ulaştığının bilgisini verdi. 2017’nin İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcusunda yüzde 9 oranında genişleme ve İstanbul toplam dış hat yolcusunda yüzde 7 oranında büyüme ile sonlandırıldığını dile getiren Şener, net karın yüzde 37 oranında artarak 175 milyon euroya ulaştığını aktardı. Yolcu artışının beklentilerin üstünde gerçekleştiğine işaret eden Şener, bu sebeple kamuoyuyla paylaşılan öngörülerin senenin ikinci yarımında güncellendiğine değindi. Şener, sene sonunda tüm hedeflere ulaşarak Türkiye, havacılık sektörü ve şirket için zorlu geçen 2016 senesinden sonra 2017’de hızlı bir toparlanma ve büyüme yaşadıklarını ifade etti.

Ortaklara 248 Milyon Lira Temettüğ Dağıtıldı

Geçen sene akıllı büyüme stratejilerinin somut göstergesi olan yüzde 50 oranında kar payı ödeme politikalarıyla uyumlu bir şekilde 248 milyon lira tutarında kar payı dağıttıklarına dikkat çeken Sani Şener, 2018 senesinde yönetim kurulunun Genel Kurul'da 2017 karının yüzde 50'sine eş değer olan 406 milyon liralık bir temettü dağıtımını hissedarların onayına sunma kararı aldığını anlattı. Şener, ilerleyen süreçte düzenli kar payı ödemeleri de portföylerine ekleyecekleri yeni projelerle hissedarlar için değer oluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.