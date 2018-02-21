FED’in Ocak Ayı Toplantısına İlişkin Detaylar Paylaşıldı!
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FED’in Ocak Ayı Toplantısına İlişkin Detaylar Paylaşıldı!


FED’in Ocak Ayı Toplantısına İlişkin Detaylar Paylaşıldı!
FED’in Ocak Ayı Toplantısına İlişkin Detaylar Paylaşıldı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 21-02-2018 Saat: 23:45
Anasayfa Bankalar FED’in Ocak Ayı Toplantısına İlişkin Detaylar Paylaşıldı!

Fed'in 30-31 Ocak tarihleri arasında düzenlediği toplantı kapsamında, faizlerde değişiklik yapmadığı belirtildi.

Geçen ay düzenlenen politika toplantısının tutanaklarına göre Fed yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, ekonomik ivmeye dikkat çekilerek, ekonomik görünüm konusunda daha pozitif duruma gelindiği ve enflasyon hedeflerinin tutturulması konusunda piyasaların daha iyimser olduğu belirtildi.  Bugün Washington'da açıklanan 30-31 Ocak toplantısının detaylarına göre, Fed yetkilileri 2018 senesinde ekonomik büyümenin sürdürülebilir uzun vadeli hızına yönelik öngörüleri geçeceğini düşünüyor. Bunun yanı sıra, işgücü piyasasının daha da güçleneneği yönünde yetkililer hem fikir. Toplantının detaylarında, bir grup katılımcının kısa vadeli ekonomik büyüme tahminlerini Aralık ayındaki toplantıya göre yükselttiğine işaret edildi.

Büyüme Tahminleri Yukarı Çekildi

Açıklamalarda, katılımcıların genelinin güçlenen ekonomik büyüme görünümünün daha çok aşamalı daraltıcı politikanın uygun olacağına yönelik ihtimalleri arttırdığı vurgulandı. ABD merkez bankası, Aralık ayında 2018 senesinde ekonomik büyümenin yüzde 2.5 oranında gerçekleşeceği yönünde öngörüde bulundu. Özel sektör ekonomistleri, ekonomik büyüme tahminlerini yüzde 2.6'ya revize etti. Hisse senetleri, Şubat ayının il haftasında keskin bir düşüş yaşamadan önce, 26 Ocak tarihinde rekor seviyesine ulaşmıştı. Tahvil faizleri ABD Hazinesi'nin daha büyük miktarlarda tahvil satacağı yönünde beklentilerin artmasıyla yükselişe geçti.

Toplantıda, Fed gösterge faizi sabit bırakılarak yüzde 1.25 ile yüzde 1.50 bandında kaldı. Enflasyonun bu sene yukarı yönlü hareket etmesi ve orta vadeli süreçte yüzde 2 oranında dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.

Katılımcılar, ekonomik görünüme dair belirsizliklere işaret etti. Fed yetkilileri, finansal piyasalardaki dengesizliklerin, ülke ekonomisinin potansiyelinin üstünde performans sergilemesi ile beraberinde oluşabileceğini aktardı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), toplantının ardından yapmış olduğu açıklamalarda, Aralık ayında 2018 senesinde üç faiz artırımı olacağına dair öngörülerini paylaştı. Bu gelişmeden sonra, gösterge borç verme faizinde daha çok aşamalı artış yapılacağının beklendiği vurgulandı.

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