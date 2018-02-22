22.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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22.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


22.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
22.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 22-02-2018 Saat: 08:36
Anasayfa Altın&Döviz 22.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dün artış gösteren jeopolitik risklerin de etkisi ile 3,80 TL sınırının üzerine çıkan dolar kuru akşam saatlerinde hafif bir düşüş yaşamıştı. Bugün de kurda genel olarak sakin bir hareketlilik söz konusu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de gerçekleştirdiği operasyon tüm hızı ile devam ederken Suriye hükümeti yanlısı grupların Halep’ten Afrin bölgesine girmeye başladıkları ve TSK’nın bu gruplara top ateşi ile karşılık verdiği haberi ile 3,8120 seviyesine kadar yükselmişti. Gerginliğin devam etmemesi ve bölgeden gelen haberlerin olumlu olması nedeni ile kurda aşağı yönlü bir hareket başladı.

Jeopolitik gelişmeler ile birlikte Cuma günü açıklanacak olan S&P Türkiye değerlendirmesi ekonomistler tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye’nin kredi notunda askeri müdahale nedeni ile herhangi bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı en önemli kaygıların başında yer alıyor.

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