22.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de gerçekleştirdiği operasyon tüm hızı ile devam ederken Suriye hükümeti yanlısı grupların Halep’ten Afrin bölgesine girmeye başladıkları ve TSK’nın bu gruplara top ateşi ile karşılık verdiği haberi ile 3,8120 seviyesine kadar yükselmişti. Gerginliğin devam etmemesi ve bölgeden gelen haberlerin olumlu olması nedeni ile kurda aşağı yönlü bir hareket başladı.

Jeopolitik gelişmeler ile birlikte Cuma günü açıklanacak olan S&P Türkiye değerlendirmesi ekonomistler tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye’nin kredi notunda askeri müdahale nedeni ile herhangi bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı en önemli kaygıların başında yer alıyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7888’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7942 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6553 liradan kapatan Euro kuru bugün güne 4,6610 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2274 seviyesinde güne başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 10 bin 826 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 872 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,64 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

265,21 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.