Jeff Bezos Zenginliğine Zenginlik Katıyor, Serveti 124 Milyar Dolar Oldu
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Jeff Bezos Zenginliğine Zenginlik Katıyor, Serveti 124 Milyar Dolar Oldu


Jeff Bezos Zenginliğine Zenginlik Katıyor, Serveti 124 Milyar Dolar Oldu
Jeff Bezos Zenginliğine Zenginlik Katıyor, Serveti 124 Milyar Dolar Oldu Hatice Demir - Tarih: 22-02-2018 Saat: 08:56
Anasayfa Eko Gündem Jeff Bezos Zenginliğine Zenginlik Katıyor, Serveti 124 Milyar Dolar Oldu

Dünyanın en büyük online alışveriş platformu Amazon’un kurucusu olan Jeff Bezos zenginler liginde rakipleri ile arayı iyice açmaya başladı. Amazon hisselerinin 1500 doları aşması ile beraber Bezos’un serveti 124 milyar dolara ulaştı.

Elektronik ticaret alanında bir dev olan Amazon firması borsada engellenemez bir büyüme içerisinde. Firmanın hisseleri dün yaşanan yükselme ile birlikte 1500 doların üzerini gördü. Hisselerin son bir yıl içerisinde elde ettiği artış ise yüzde 73 seviyesine yaklaştı.

Bezos’un Serveti Yükseldikçe Yükseldi

Amazon hisselerinin bir yıl içerisinde bu kadar çok değerlenmesi Bezos’un servetinin de yüzde 100’e varan oranlarda artmasını sağladı. Bezos dünyanın en zenginleri liginde Microsoft firmasının kurucusu Bill Gates’i geçerek ilk sıraya yükselmiş ardından yaşanan artışlar ile zenginliğini iyice artırmıştı. Hali hazırda Jeff Bezos ile listenin ikinci sırasında yer alan Bill Gates’in serveti arasında 34 milyar dolar seviyesinde bir fark bulunuyor.

Dünyanın En Zenginleri Kim

Birincilik Jeff Bezos’a ait iken ikincilik 91,6 milyar dolar ile Bill Gates’e ait. Aslında Bill Gates’in serveti bundan çok daha fazla olabilirdi ama Gates çifti sahip oldukları serveti insanlarla paylaşmayı tercih ediyor. Hem nakit hem de Microsoft hisselerinden gerçekleştirdikleri bağışlar ile kendi adlarına bir yardım vakfı kuran Bill ve Melinda Gates çiftinin bu vakfa yaptığı yardımlar sayesinde vakıf dünyanın en yüksek bütçeli vakıfları arasında yer alıyor.

Listede üçüncü sırada 86,2 milyar dolarlık serveti ile Warren Buffet yer alıyor. Listenin yaşlı kurdunu Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 73 milyar dolar ile, Zara mağazalarının sahibi Amancio Ortega ise 72 milyar dolar ile takip ediyor.

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