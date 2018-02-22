SGK’dan Şüpheli Emekliliklere Takip Geliyor
Advert Advert Advert

SGK’dan Şüpheli Emekliliklere Takip Geliyor


SGK’dan Şüpheli Emekliliklere Takip Geliyor
SGK’dan Şüpheli Emekliliklere Takip Geliyor Hatice Demir - Tarih: 22-02-2018 Saat: 09:13
Anasayfa Eko Gündem SGK’dan Şüpheli Emekliliklere Takip Geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet süreleri ile ilgili ciddi bir takibe başladı. Hizmet dökümleri incelenirken bazı ayların yan kısımlarında şüpheli anlamına gelen Ş harfinin yer aldığı görünüyor.

Özellikle emeklilik dönemi yaklaşanlar kaç günler kaldığını öğrenebilmek için e-devlet hizmetleri arasında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı hizmet dökümlerine baktıklarında bazı gün veya ayların yan kısımlarında Ş kodunun yer aldığını görebilir. SGK’nın kodlama sistemine yeni eklediği bu kod şüpheli anlamına geliyor ve kurumun daha önce genelge ile duyurduğu bir denetim hizmetinin sonucu.

Şüpheli Şirketler Kontrol Ediliyor

Sigortalı bireyler hakkında gerçek dışı bir şekilde hizmet süresi bildirimi ve birleştirme yapılamaması amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyerinden bildirilmiş olan hizmetlerin turuncu renkle gösterimi sağlanmaya başlandı. Bilhassa hizmet süresi eksik durumda olanları hedefleyen sahte işyerlerinin ortaya çıkarılması ve sistemden ayıklanması için gerçekleştirilen bu uygulama aynı zamanda 15 Temmuz’un ardından kapatılmış olan ticari işletmelerde çalışanları da etkileyecek. Buralarda çalışmış görünenlerin sahip olduğu hizmet süreleri müfettiş raporlarına bağlı olarak eksilebilir.

Emeklilik Aylığınız Kesilebilir

Yapılan incelemenin ardından hizmet dökümünüzde yer alan şüpheli firmaların hizmetleri sahte ise, kişi çalışmadan orada sigortalı gösterilmişse ya da şirketin Fetö bağlantısı tespit edildi ise hizmet dökümünüzden bu şirkette gerçekleştirilen hizmetler silinir. Eğer emekli aylığınız bağlanmışsa ve emeklilik için gerekli asgari prim gününün altına düşerseniz emekli aylığınız da kesilebilir. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. Eksik kalması durumunda yeniden prim gününün tamamlanması gerekecek.

emeklilik şüpheli emeklilik emeklilik prim günü
KREDİ HABERLERİ
Ticari Kredi Nedir? Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir? Kredi verecek olan banka ödemeleri teminat altına almak için başvuru yapan müşterinin gelir durumunu inceler. Gelir durumunun ödemeleri yapacak düzeyde olması gerekir.
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi?
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018