SGK’dan Şüpheli Emekliliklere Takip Geliyor

Özellikle emeklilik dönemi yaklaşanlar kaç günler kaldığını öğrenebilmek için e-devlet hizmetleri arasında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı hizmet dökümlerine baktıklarında bazı gün veya ayların yan kısımlarında Ş kodunun yer aldığını görebilir. SGK’nın kodlama sistemine yeni eklediği bu kod şüpheli anlamına geliyor ve kurumun daha önce genelge ile duyurduğu bir denetim hizmetinin sonucu.

Şüpheli Şirketler Kontrol Ediliyor

Sigortalı bireyler hakkında gerçek dışı bir şekilde hizmet süresi bildirimi ve birleştirme yapılamaması amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyerinden bildirilmiş olan hizmetlerin turuncu renkle gösterimi sağlanmaya başlandı. Bilhassa hizmet süresi eksik durumda olanları hedefleyen sahte işyerlerinin ortaya çıkarılması ve sistemden ayıklanması için gerçekleştirilen bu uygulama aynı zamanda 15 Temmuz’un ardından kapatılmış olan ticari işletmelerde çalışanları da etkileyecek. Buralarda çalışmış görünenlerin sahip olduğu hizmet süreleri müfettiş raporlarına bağlı olarak eksilebilir.

Emeklilik Aylığınız Kesilebilir

Yapılan incelemenin ardından hizmet dökümünüzde yer alan şüpheli firmaların hizmetleri sahte ise, kişi çalışmadan orada sigortalı gösterilmişse ya da şirketin Fetö bağlantısı tespit edildi ise hizmet dökümünüzden bu şirkette gerçekleştirilen hizmetler silinir. Eğer emekli aylığınız bağlanmışsa ve emeklilik için gerekli asgari prim gününün altına düşerseniz emekli aylığınız da kesilebilir. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. Eksik kalması durumunda yeniden prim gününün tamamlanması gerekecek.