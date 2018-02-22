Kadastro’dan 3 Boyutlu Hizmet
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Kadastro’dan 3 Boyutlu Hizmet


Kadastro’dan 3 Boyutlu Hizmet
Kadastro’dan 3 Boyutlu Hizmet Hatice Demir - Tarih: 22-02-2018 Saat: 09:32
Anasayfa Emlak Kadastro’dan 3 Boyutlu Hizmet

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, üzerinde çalıştıkları üç boyutlu kent modelleri ve kadastro projesi kapsamında vatandaşların e-devlet üzerinden sisteme girerek konutları 3 boyutlu inceleyebileceklerini açıkladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı kurumun çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. 6 yıl sonra yeniden kurumun genel müdürlüğüne atandığı için memnun ve mutlu olduğunu dile getiren Adlı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün önemli bir tarihi geçmişi ve kurumsal kimliği olduğunu ifade etti.

25 Milyon İnsan İşlem Yaptırıyor

Yılda ortalama 25 milyona yakın insanın tapu müdürlüklerine başvurarak işlem yaptırdığına dikkatleri çeken Adlı, bu insanların işlemlerinin hem hızlı hem de doğru bir şekilde gerçekleştirilerek devlete olan güven ve saygılarını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Hali hazırda kurumun hem hızlı hem de kaliteli hizmetler verdiğinin inkar edilemeyeceğinin de altını çizen Adlı, farklı projeler ile vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verileceğini belirtti.

3 Boyutlu Veriler İle Vatandaşın Daha İyi Bilgi Edinmesi Sağlanacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak üzerlerinde durdukları en önemli projelerden birinin üç boyutlu görüntüleme sistemi olduğunu belirten Adlı, mevcut sistemde vatandaşların e-devlet sistemine girerek sahip oldukları tapular hakkında yazılı bilgi alabildiklerini, ilerleyen dönemlerde yazılı bilgi almanın yanı sıra üç boyutlu olarak detaylı bir şekilde görüntüleyebileceklerini ifade etti. Adlı tapu işlemleri söz konusu olduğunda 5 santimetrelik farkın bile önemli olduğunu vurgularken bu sistem sayesinde vatandaş alsın ya da satsın gayrimenkul ile alakalı tüm bilgilere kısa sürede ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı
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