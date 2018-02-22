İngiltere’de Kripto Paralar İçin Kanuni Düzenleme Hazırlığı

Kripto paraların geleceklerinin belirlenmesi ve belirli kanunlar ile gerekli sınırlandırmalarının getirilmesi insanların bu konuda yaşayabilecekleri sıkıntıların azalması açısından büyük bir öneme sahip. İngiltere de geleceği erken görerek harekete geçenlerden biri oldu. Her dönem bir balon olarak görülerek patlaması beklenen kripto paraların ateşi sönmeyince İngiltere’de kanun yapıcılar bu paraların fayda ve zararlarını araştırarak sahip oldukları teknolojilerin nasıl regüle edilebileceğini incelemek amacı ile bir çalışma başlatmaya karar verdi. Perşembe günü gerçekleştirilen açıklamada İngiltere parlamentosunun Hazine Komitesi başta Bitcoin olmak üzere genel olarak kripto paraların bankalar ve tüketiciler üzerindeki etkilerini incelemeye başlayacak. Komite görüşmelerinde kripto paraların ilerleyen yıllarda geleneksel para anlayışını yıkarak kağıt paranın yerini alıp almayacağını da değerlendirme altına alacak.

Kontrol Edilemeyen Bir Piyasa

Hükümet kripto paraların hakim olduğu piyasalarda şeffaflık ve kontrol edilebilirliğin çok düşük olduğnu söyleyerek bu piyasanın üzerinden gelmenin yollarını arıyor. İzlenebilir, denetlenebilir ve kontrol edilebilir bir piyasa kurulması için 11 üyeli komite bu konuda nasıl bir yol izlenebileceğine karar verecek.

Muhafazakar Parti’den kanun yapıcı ve aynı zamanda komite başkanı olan Nicky Morgan, her geçen gün daha fazla insanın Bitcoin gibi kripto para birimleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade ederek ancak bu kişilerin bu paraların İngiltere’de regüle edilmediğinin farkında olmadığını belirtti. Bu alandaki inovasyonun önüne engeller koymadan tüketici ve işletmeleri korumak amacı ile dengeyi sağlamayı çalışacaklarını belirten Morgan konunun en kısa süre içerisinde netleşeceğini vurguladı.