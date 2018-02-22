Bill Gates: Zenginlerden Daha Fazla Vergi Alınmalı

Toplam 91 milyar dolar değerindeki serveti ile dünyanın en zengin ikinci adamı olarak gösterilen Bill Gates bir televizyon kanalında gerçekleştirdiği röportajda zenginlerden daha fazla vergi alınması gerektiğini belirten sözleri ile dikkat çekti. Hali hazırda çok yüksek vergiler ödediğine inandığını belirten Gates, çok daha fazlasını ödemesi gerektiğini, çünkü özellikle 10 milyar doların üzerinde serveti olan insanların diğerleri ile aynı kefede değerlendirilmesinin haksızlık olduğunu dile getirdi.

Gates’ten Trump’a Eleştiri

Bu sene dünyanın en zengini listesindeki birinciliğini Amazon’un kurucusu Jeff Bozes’e kaptıran Bill Gates, halen dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanına sahip. Gates, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi sisteminde getirdiği değişiklik ile zenginlerin daha az vergi vermesini sağlayan reformu da ağır bir dille eleştirdi. Şirketlerin 1,5 trilyon dolar değerinde vergi indirimi elde edeceği bu vergi yasasının yalnızca zenginin daha zengin olmasını sağlayacak bir sistem olduğunu söyleyen Gates, Cumhuriyetçi partinin bu yasa ile işçi sınıfı ve orta sınıfın fayda elde edeceği iddialarını yalanladı. Gates, azalan oranlı vergi yasası olduğunu belirttiği bu yasanın süper zenginlere fayda sağlayacağını belirterek bu konuda büyük bir hata yapıldığını belirtti.

ABD’de Eşitsizlikler Gittikçe Artıyor

Yardımseverliği ile tanınan ve eşi ile birlikte dünyanın en büyük vakıflarından birini kurarak servetinin büyük bir kısmını bu vakfa bağışlayan Bill Gates ABD’de eşitsizliklerin gittikçe arttığını belirtti. Nüfusun altıda birinin hayal kırıcı bir maddi gelirde yaşamını devam ettirmeye çalıştığını belirten Gates bu konuda çalışma yapılması gerektiğini de vurguladı.