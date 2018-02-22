Toprak Mahsulleri Ofisi Kabuklu Fındık Satışına Başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada 138 bin ton kabuklu fındığın satış işlemlerinin başlatıldığı açıklandı. Fiyatların aylık olarak belirleneceğinin ifade edildiği açıklamada, 31 Mart 2018 tarihine kadar Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunun 12 lira 50 kuruş, Levant kalite kabuklu fındığın kilosunun 11 lira 50 kuruş ve Sivri kalite kabuklu fındığın kilosununsa 10 lira 50 kuruştan satılacağı belirtildi. 2016 yılı mahsulü ürünlerin ise bu fiyatlardan 50 kuruş aşağıda satılacağının belirtildiği açıklamada fiyatların aylık olarak belirleneceği vurgulandı.

Üreticiye 1,3 Milyar Türk Lirası Ödeme Yapıldı

Fındık sezonunun başı olan Ağustos ayında fındığın kilogram fiyatının 8 liraya kadar düşmesi üzerine fiyat istikrarının sağlanması ve üreticinin mağdur olmaması için 138 bin ton fındık alımı gerçekleştiren TMO, satın aldığı fındık karşılığında üreticiye toplamda 1,3 milyar lira ödeme gerçekleştirdi.

Piyasadaki İhtiyaç Nedeni İle Satış Başladı

TMO’dan gerçekleştirilen açıklamada depolardaki fındıkların piyasadaki ihtiyaç nedeni ile satışa çıkarıldığı belirtilirken özellikle Giresun ve Sivri kalitedeki fındıklar için yoğun bir talep öngörüldüğü ifade edildi. Bu fındıklardan satın almak isteyenlerin ücretini 26 Şubat 2018 tarihine kadar yatırması gerektiğini belirten TMO satışların Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Derince Şube Müdürlükleri tarafından yapılacağını ifade etti.

Serbest piyasada kabuklu fındık 8 ila 10 lira arasında işlem görürken Toprak Mahsulleri Ofisinin serbest piyasanın üzerinde rakamlar açıklaması da dikkatlerden kaçmadı.