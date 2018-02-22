Dünyanın En Etik Şirketleri Arasında Hasbro Yeniden Yer Aldı
Advert Advert Advert

Dünyanın En Etik Şirketleri Arasında Hasbro Yeniden Yer Aldı


Dünyanın En Etik Şirketleri Arasında Hasbro Yeniden Yer Aldı
Dünyanın En Etik Şirketleri Arasında Hasbro Yeniden Yer Aldı Elif İşçi - Tarih: 22-02-2018 Saat: 10:23
Anasayfa Şirketler Dünyanın En Etik Şirketleri Arasında Hasbro Yeniden Yer Aldı

Küresel anlamda verdiği oyun ve eğlence hizmetinin yanında Hasbro yapılan değerlendirmelerin ardından dünyanın en etik şirketleri arasında bir kez daha girmeye hak kazandı.

Dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden Ethisphere Enstitüsü, 2018 Dünyanın En Etik Şirketleri listesini açıkladı. Hasbro bu listeye yedinci kez üst üste girerek bu alandaki çabasını, istikrarını ve başarısını bir kez daha kanıtladı. Hasbro, “Tüketici Ürünleri” kategorisinde onurlandırılan iki şirketten biri oldu.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hasbro Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Brian Goldner, “Dünyanın En Etik Şirketleri’nden biri olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz. Bütün çalışmalarımızı sorumlu bir şekilde yürütme, açık iletişim kurma ve dürüstlük içinde hareket etme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Başarıyı sadece sonuçlarımızla değil, aynı zamanda bu sonuçlara nasıl ulaştığımızla da ölçüyoruz” dedi.

Ethisphere CEO'su Timothy Erblich ise şunları söyledi: “Hasbro, kurumsal sorumluluğu tüm iş yapış biçimlerine işleyen seçkin bir şirket. Hasbro’nun dürüstlük kültürü ve doğruluğu, yönetim ve şeffaflık konusundaki kararlı tutumu şirket için fark yaratıyor. Hasbro’yu bir kez daha Dünyanın En Etik Şirketleri’nden biri olmayı başardığı için kutluyorum.”

Ethisphere Enstitüsü’nün bu yılki Dünyanın En Etik Şirketleri listesinde 135 şirket yer aldı. Bu şirketler merkezi 23 ülkede bulunan 57 farklı sektörü temsil ediyor. Ödüllendirilecek şirketler seçilirken şirket kültürünün ölçülmesi ve geliştirilmesi, şeffaflık, çeşitlilik, katılım gibi konular değerlendiriliyor. Kurumları değerlendirme sürecinde “Ethics Quotient” adını verdiği bir program uygulayan Ethisphere Enstitüsü, bu metoda göre şirketleri Etik ve Uyumluluk Programı (%35), Kurumsal Vatandaşlık ve Sosyal Sorumluluk (%20), Etik Kültürü (%20), Yönetim (%15), Liderlik, Yenilikçilik ve İtibar (%10) olmak üzere beş ana kategoride puanlıyor.

Hasbro yakın zamanda kurumsal vatandaşlık ve güvenilirlik ödülleriyle de onurlandırıldı. CR Dergisi tarafından “2017 En İyi 100 Kurumsal Vatandaş” listesinde yer aldı. Hasbro Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Brian Goldner, Trust Across America tarafından “2018’in Fikir Önderi” seçildi. Hasbro, “2017 ABD’nin En Güvenilir Şirketleri” listesinde de 4. sırada yer aldı.

hasbro ekonomi haber basın bültnei
KREDİ HABERLERİ
Ticari Kredi Nedir? Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir? Kredi verecek olan banka ödemeleri teminat altına almak için başvuru yapan müşterinin gelir durumunu inceler. Gelir durumunun ödemeleri yapacak düzeyde olması gerekir.
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi?
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018