Dünyanın En Etik Şirketleri Arasında Hasbro Yeniden Yer Aldı

Dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden Ethisphere Enstitüsü, 2018 Dünyanın En Etik Şirketleri listesini açıkladı. Hasbro bu listeye yedinci kez üst üste girerek bu alandaki çabasını, istikrarını ve başarısını bir kez daha kanıtladı. Hasbro, “Tüketici Ürünleri” kategorisinde onurlandırılan iki şirketten biri oldu.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hasbro Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Brian Goldner, “Dünyanın En Etik Şirketleri’nden biri olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz. Bütün çalışmalarımızı sorumlu bir şekilde yürütme, açık iletişim kurma ve dürüstlük içinde hareket etme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Başarıyı sadece sonuçlarımızla değil, aynı zamanda bu sonuçlara nasıl ulaştığımızla da ölçüyoruz” dedi.

Ethisphere CEO'su Timothy Erblich ise şunları söyledi: “Hasbro, kurumsal sorumluluğu tüm iş yapış biçimlerine işleyen seçkin bir şirket. Hasbro’nun dürüstlük kültürü ve doğruluğu, yönetim ve şeffaflık konusundaki kararlı tutumu şirket için fark yaratıyor. Hasbro’yu bir kez daha Dünyanın En Etik Şirketleri’nden biri olmayı başardığı için kutluyorum.”

Ethisphere Enstitüsü’nün bu yılki Dünyanın En Etik Şirketleri listesinde 135 şirket yer aldı. Bu şirketler merkezi 23 ülkede bulunan 57 farklı sektörü temsil ediyor. Ödüllendirilecek şirketler seçilirken şirket kültürünün ölçülmesi ve geliştirilmesi, şeffaflık, çeşitlilik, katılım gibi konular değerlendiriliyor. Kurumları değerlendirme sürecinde “Ethics Quotient” adını verdiği bir program uygulayan Ethisphere Enstitüsü, bu metoda göre şirketleri Etik ve Uyumluluk Programı (%35), Kurumsal Vatandaşlık ve Sosyal Sorumluluk (%20), Etik Kültürü (%20), Yönetim (%15), Liderlik, Yenilikçilik ve İtibar (%10) olmak üzere beş ana kategoride puanlıyor.

Hasbro yakın zamanda kurumsal vatandaşlık ve güvenilirlik ödülleriyle de onurlandırıldı. CR Dergisi tarafından “2017 En İyi 100 Kurumsal Vatandaş” listesinde yer aldı. Hasbro Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Brian Goldner, Trust Across America tarafından “2018’in Fikir Önderi” seçildi. Hasbro, “2017 ABD’nin En Güvenilir Şirketleri” listesinde de 4. sırada yer aldı.