ADM Elektrik Şirketi Sektörde Parmakla Gösteriliyor

Elektrik dağıtım sektörüne kazandırdığı ilklerle adından sıkça söz ettiren ADM Elektrik Dağıtım; Yatağan’da 2017 yılında hizmete açtığı Eğitim Merkezi ile de göz dolduruyor. Eğitim Merkezinde yaklaşık 2500 şirket çalışanına eğitim verilmesi planlanıyor.

Sektörün Tüm Eğitim İhtiyaçlarına Uygun

İlk planda şirket çalışanları için tasarlanıp faaliyete geçirilen Eğitim Merkezi, sektörün tüm eğitim ihtiyaçlarını da karşılayabilecek koşullara sahip. Operasyonel ihtiyaçlara uygun teknik, fonksiyonel ve kişisel gelişim eğitimleri; alanında uzman 40 kişilik iç eğitmen kadrosu tarafından veriliyor. 2’si teknik eğitimler için ayrılmış 5 eğitim salonunda gün içerisinde 100 kişi eğitim alabiliyor. Uygulamalı eğitim sahasında ise Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sınavlarının yapıldığı özel bir alan mevcut.

ELDER ve EKAT Eğitimleri de Verilecek

Eğitim Merkezi’nde işe yeni başlayan çalışanlara arıza – onarım - bakım, endeks okuma, tahakkuk işlemleri gibi eğitimler verilirken; yine şirkette çalışmaya yeni başlayan mühendislere tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ve uzun ömürlü yatırım projelerinin etkin bir şekilde hazırlanması adına eğitimler veriliyor. Hem ADM Elektrik Dağıtım bünyesinde hem de yüklenici firmalar bünyesinde çalışan saha ekibi için yüksekte çalışma başta olmak üzere zorlu saha koşullarına uygun özel eğitim programları uygulanıyor.

Eğitim Merkezi’nde ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) ve EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi) eğitimleri verilmesi de planlanıyor.

Eğitim ve Yaşam Kompleksi

Toplantı odaları, ofisler ile sosyal aktivite alanları ile şirketin adeta bir yaşam kompleksi olarak tasarladığı Eğitim Merkezi, 72 yatak kapasitesi ile konaklama olanağı da sunuyor. Özel aktivite ve spor alanları ile beraber katılımcıların tüm günlük ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan Eğitim Merkezi’nde katılımcılar için sosyal - kültürel etkinlikler düzenleniyor. Yatağan Termik Santrali’ne düzenlenen teknik gezilerde ise katılıcımlar elektriğin üretim aşaması hakkında da bilgi alabiliyor.