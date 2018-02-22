22 Şubat Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Kapalıçarşı Altın Fiyatları Ne Durumda?

Altın güne yükselişle başladı. Çeyrek altın kaç lira oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları belli oldu!

Altın Güne Yatırımcını Güldürerek Başladı! Altın Piyasasında Güncel Fiyatlar

Altın fiyatlarında yükseliş yatırımcının yüzünü güldürmeyi bugünde başardı. Altın alacak küçük yatırımcı çeyrek altın piyasasındaki fiyatları araştırmaya başladı. Alım satımda kayıp yaşamak istemeyen yatırımcılarsa gram altın fiyatlarını sorguladı. “Bugün çeyrek altın kaç lira oldu?” diyen küçük yatırımcı Kapalıçarşı fiyatlarını merak etti. Kapalıçarşı’da çeyrek altın bugünkü açılışta 258 ile 265 lira aralığında alım satıma başladı. Peki, gram ve Cumhuriyet altını fiyatları bugün nasıl bir değişim gösterdi. Tam ve yarım altın fiyatı arttı mı yoksa düştü mü? Altın ve altın piyasası fiyatları haberimizde… İşte Ayrıntılar…

Gram Altın Kapalıçarşı Fiyatı!

Altının gram fiyatı bugün alışta 161 lira 67 kuruşla güne başladı. Satış fiyatı 161 lira 71 kuruş oldu.

Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?

Kapalıçarşı altın fiyatları incelendiğinde çeyrek altın alış işlemlerinde 258,81 lira olarak işlem gördü. Çeyrek altının satışları ise 265,28 lira seviyesinden gün açılışı yaptı.

Piyasa yarım altının bugünkü alış ve satış fiyatlarını da belirledi. Buna göre yarım altın açılışta ve alım yönlü işleme 517,62 liradan başladı. Satış fiyatıysa 530,56 lira seviyesinden gözlemlendi.

Tam ziynet altın alacaklar fiyat araştırmalarına bunu da dahil etti. Gün açılışında tam altın alışları bin 37 lira 37 kuruş oldu. Satışlarsa bin 91 lira 37 kuruştan devam ediyor.

Cumhuriyet Altını Güncel Fiyatı Kaç Lira?

Kapalıçarşı’da bugün Cumhuriyet altını fiyatı yatırımcının yüzünü güldürenlerden oldu. Alış fiyatı bin 74 liradan başlangıç gösterdi. Cumhuriyet altını satış fiyatı bugün bin 91 lirada alıcı buldu.

Bu fiyatlar yurt genelinde küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bunun yanında uzmanlar altın alacak vatandaşları bildikleri ve güvendikleri yerlere yönlendiriyor.