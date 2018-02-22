Girişimciler Ringte Fikirlerini Yarıştırdı

Uluslararası bir yarışma olan Get in the Ring, Türkiye’de Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde ikinci kez 17 Şubat 2018, Cumartesi günü CYBERPARK’ta gerçekleşti.

132 ülkeden yerel finalistlerin katılımıyla Global Finali Lizbon’da gerçekleşecek olan yarışmanın Türkiye yerel yarışması katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Günün ilk saatlerinde hızlandırılmış sunum eğitimi alarak ringe hazırlanan girişimciler , ön jüride ringe çıkmak için kıyasıya mücadele ettiler.

Etkinlik Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin modaratörlüğünde; Startups.watch kurucularından Serkan Ünsal ile gerçekleşen “Girişimcilik Ekosistemi & Yatırım” temalı panel ile başladı. Panel sonunda; şirket değerlemelerine göre orta siklet ve ağır siklet olarak iki farklı katogoriye ayrılarak ringe çıkmaya hak kazanan girişimciler açıklandı ve Özgür Aksuna’nın sunumu ve hakemliğinde ring başladı!

Türkiye genelinde 100’e yakın başvuru alan yarışmada, 8 girişimci orta siklette 2 girişimci ise ağır siklette yarışmak üzere ringe çıkmaya hak kazandı ve iş fikirleri ile ringde mücadele ettiler.

iCaked, Seyisco, Nanomik, Freepark, Eyedius, Suya Bakan, Enhencer ve Agroviso orta siklette ringe çıkmaya hak kazanan girişimciler iken, Atar Labs ve App Samurai ağır sıklet yarışmacıları oldu. Aralarında yatırımcılar, ekosistemin ünlü isimleri ve büyük teknoloji firmalarının temsilcilerinin yer aldığı ve jürinin karar verirken oldukça zorluk çektiği yarışmada kazanan isimler orta siklette Nanomik ve ağır siklette ise App Samurai oldu.

Kazanan girişimciler Mayıs sonunda katılacıkları Global Final’de Türkiye’yi temsil edecekler. Girişimcilik ekosisteminde Avrupa’nın parlayan yıldızı Lizbon’da gerçekleşecek olan Global Final’e dünyanın önde gelen yatırım ağları, melek yatırımcıları ve büyük teknoloji firmalarını CEO’ları katılacak.

Yarışma sadece Global Final ödülü ile bitmedi. Bilkent CYBERPARK’ın başvurular arasından çeşitli kriterlere göre seçtiği Hercules ve Enhencer firmaları CYBERPARK’ın sponsorları arasında yer aldığı 20-21 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleşecek olan World Business Angels Investment Forum 2018’de stant açma ve sunum yapma hakkı kazandı. Çeşitli ülkelerden 1000’e yakın melek yatırımcının katılacağı Forum’u “Girişimciler için çok büyük bir fırsat olarak” değerlendiren CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, “Türkiye’nin öncü teknokentlerinden biri olarak girişimcilere her türlü platformda destek olmaya çalışıyoruz, sadece teknokentimizin girişimcileri değil, ekosistemimizin en iyi şekilde beslenmesi ve büyümesi için her girişimciye kucak açıyoruz. Bu sebeple programlarımızın çoğunu tüm Türkiye’ye açıyoruz. Bu sene Get in the Ring Türkiye’nin kazananlarından biri Ankara biri İstanbul firması” dedi.

Global pazara açılmanın kaçınılmaz olduğu günümüzde, atacakları bu adımın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan girişimcilerin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Potansiyel müşteri ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı bu hızlandırıcı programda girişimcilere başarılar diliyoruz.