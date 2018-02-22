Çifte Vatandaşlığa İlgi Artıyor

E- Devlet üstünden alt/ üst soy bilgisi sorgulama hizmetinin verilmeye başlamasının ardından birçok insan avukatlara başvurmaya başladı. Ailesinde göçmenlik olduğunu öğrenenler, çifte vatandaşlık sürecinin yönetilmesi için hukuk bürolarıyla iletişime geçiyor. İçişleri Bakanlığı’nın bilgilerine göre son 200 yıllık süreç değerlendirildiğinde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 6 milyon göçmen bulunuyor.

“Alt Üst Soy Belgesi”nin her şeyden önce tanımayan, bilmeyen akrabalıkları ortaya çıkardığını ifade eden Altıntaş Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin sahibi aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Arabulucu-Avukat Kerim Altıntaş, bu belgelerin toplumumuzun temel dinamiklerinden biri olan aile ilişkilerinin kurulmasına, kurulmuş olan ilişkilerin gelişmesinde faydalı olabileceğine dikkat çekti.

Bu belge vasıtasıyla ulaşılan bilgilere dayanarak mirasçı olunabileceğine vurgu yapan Altıntaş, “Geçmiş hısımlarınızdan kalan miras haklarınız var ve bunları alamadı iseniz yasal yollara başvurarak mirasçılık haklarınıza kavuşabilirsiniz. En çok karşılaşılan soru ise başka bir ülkenin vatandaşlığının kazanılıp kazanılamayacağıdır. Evet, akrabalık ilişkilerinin tespiti ile başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak mümkün olabilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki her ülkenin kendi hükümranlık alanı, vatandaşlık kazanma usul ve yöntemleri vardır. Bir başka ülkenin vatandaşlığını kazanmak için o ülkenin yasal kurallarına uygun şartları taşımak gerekmektedir” dedi.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği kan hısımlığına dayanılarak Türk vatandaşlığının kazanılabildiğini anlatan Avukat Altıntaş, bunun yanından Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çifte vatandaşlık hakkının olduğunu belirtti. Örneğin Bulgaristan vatandaşı bir kişi ile soybağı ilişkisi kurulabilirse, Bulgaristan yasal kurallarına göre soy bağı ilişkisine göre vatandaşlık kazanmanın mümkün olduğunu kaydeden Altıntaş, şöyle devam etti: “İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 200 yıllık bilgiler ışığında 6 milyona yakın göçmen yaşamaktadır. Alt/ üst soy bilgileri paylaşılmaya başlandığı andan bu yana her gün avukatlık bürolarına çifte vatandaşlık ile ilgili bilgi almak isteyen onlarca vatandaş başvurmaktadır. Ülkeden ülkeye bu sürecin yönetilmesi için farklı bedeller ortaya çıkabilmektedir.”

Yurtdışı Miraslar O Ülkenin Yasalarına Göre Araştırılabilir

Soy ağacı ile ilgili 2 durumun farklılık gösterdiğini belirten Altıntaş Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin sahibi Arabulucu Avukat Kerim Altıntaş, Türkiye’deki gayrimenkuller ile yabancı ülkelerdeki gayrimenkuller konusunun farklı farklı ele alınabileceğini bildirdi. Türkiye ile ilgili kısımda Tapu Sicil Müdürlüklerinden kişilerin miras bırakıp, bırakmadığının sorgulanabileceğini vurgulayan Altıntaş, şöyle devam etti: “Türk Medeni Kanunu’nun 1020. maddesi gereği tapu sicilleri alenidir. İlgilisi olduğunuz veya şüphe duyduğunuz ya da emin olmak istediğiniz kişinin gayrimenkulü olup olmadığını Tapu Sicil Müdürlüğüne vereceğiniz dilekçe ile sorabilirsiniz. Veya merak edilen gayrimenkulün geçmiş tarihte “Alt/Üst Soy Belgesi”nde ismi geçen kişilerden biri adına kayıtlı olup olmadığını araştırabilirsiniz. Bu bilgilerden sonra hukuki durum değerlendirilmesi yapılarak nasıl yol izleneceği tespit edilmelidir. “Alt/Üstsoy Belgesi”nde yer alan kişilerin yurt dışında yer alan gayrimenkullerinin olup olmadığını araştırmak yine o ülkenin yasal mevzuatındaki sistemlerine göre tespit edilebilecektir. O ülkedeki işleyişi ilgili ülkede faaliyette bulunan danışmanlar veya avukatlar aracılığı ile yürütebilirsiniz. Kanuni düzenlemeler çerçevesinde ilgililer, üstsoyunun yerleşim yerindeki tapu müdürlüklerine başvurarak tapu kayıtlarını inceleyebilecektir.”