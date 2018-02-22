Çifte Vatandaşlığa İlgi Artıyor
Advert Advert Advert

Çifte Vatandaşlığa İlgi Artıyor


Çifte Vatandaşlığa İlgi Artıyor
Çifte Vatandaşlığa İlgi Artıyor Elif İşçi - Tarih: 22-02-2018 Saat: 10:42
Anasayfa Şirketler Çifte Vatandaşlığa İlgi Artıyor

e devlet tarafından verilen hizmetlerin artmasının ardından göçmen sayısının da giderek arttığı tespit edildi. Bunun ardından vatandaşların çifte vatandaşlık için başvuru sayısının giderek arttığı tespit edildi.

E- Devlet üstünden alt/ üst soy bilgisi sorgulama hizmetinin verilmeye başlamasının ardından birçok insan avukatlara başvurmaya başladı. Ailesinde göçmenlik olduğunu öğrenenler, çifte vatandaşlık sürecinin yönetilmesi için hukuk bürolarıyla iletişime geçiyor. İçişleri Bakanlığı’nın bilgilerine göre son 200 yıllık süreç değerlendirildiğinde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 6 milyon göçmen bulunuyor.

“Alt Üst Soy Belgesi”nin her şeyden önce tanımayan, bilmeyen akrabalıkları ortaya çıkardığını ifade eden Altıntaş Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin sahibi aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Arabulucu-Avukat Kerim Altıntaş, bu belgelerin toplumumuzun temel dinamiklerinden biri olan aile ilişkilerinin kurulmasına, kurulmuş olan ilişkilerin gelişmesinde faydalı olabileceğine dikkat çekti.

Bu belge vasıtasıyla ulaşılan bilgilere dayanarak mirasçı olunabileceğine vurgu yapan Altıntaş, “Geçmiş hısımlarınızdan kalan miras haklarınız var ve bunları alamadı iseniz yasal yollara başvurarak mirasçılık haklarınıza kavuşabilirsiniz. En çok karşılaşılan soru ise başka bir ülkenin vatandaşlığının kazanılıp kazanılamayacağıdır. Evet, akrabalık ilişkilerinin tespiti ile başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak mümkün olabilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki her ülkenin kendi hükümranlık alanı, vatandaşlık kazanma usul ve yöntemleri vardır. Bir başka ülkenin vatandaşlığını kazanmak için o ülkenin yasal kurallarına uygun şartları taşımak gerekmektedir” dedi.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği kan hısımlığına dayanılarak Türk vatandaşlığının kazanılabildiğini anlatan Avukat Altıntaş, bunun yanından Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çifte vatandaşlık hakkının olduğunu belirtti. Örneğin Bulgaristan vatandaşı bir kişi ile soybağı ilişkisi kurulabilirse, Bulgaristan yasal kurallarına göre soy bağı ilişkisine göre vatandaşlık kazanmanın mümkün olduğunu kaydeden Altıntaş, şöyle devam etti: “İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 200 yıllık bilgiler ışığında 6 milyona yakın göçmen yaşamaktadır. Alt/ üst soy bilgileri paylaşılmaya başlandığı andan bu yana her gün avukatlık bürolarına çifte vatandaşlık ile ilgili bilgi almak isteyen onlarca vatandaş başvurmaktadır. Ülkeden ülkeye bu sürecin yönetilmesi için farklı bedeller ortaya çıkabilmektedir.”

Yurtdışı Miraslar O Ülkenin Yasalarına Göre Araştırılabilir

Soy ağacı ile ilgili 2 durumun farklılık gösterdiğini belirten Altıntaş Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin sahibi Arabulucu Avukat Kerim Altıntaş, Türkiye’deki gayrimenkuller ile yabancı ülkelerdeki gayrimenkuller konusunun farklı farklı ele alınabileceğini bildirdi. Türkiye ile ilgili kısımda Tapu Sicil Müdürlüklerinden kişilerin miras bırakıp, bırakmadığının sorgulanabileceğini vurgulayan Altıntaş, şöyle devam etti: “Türk Medeni Kanunu’nun 1020. maddesi gereği tapu sicilleri alenidir. İlgilisi olduğunuz veya şüphe duyduğunuz ya da emin olmak istediğiniz kişinin gayrimenkulü olup olmadığını Tapu Sicil Müdürlüğüne vereceğiniz dilekçe ile sorabilirsiniz. Veya merak edilen gayrimenkulün geçmiş tarihte “Alt/Üst Soy Belgesi”nde ismi geçen kişilerden biri adına kayıtlı olup olmadığını araştırabilirsiniz. Bu bilgilerden sonra hukuki durum değerlendirilmesi yapılarak nasıl yol izleneceği tespit edilmelidir. “Alt/Üstsoy Belgesi”nde yer alan kişilerin yurt dışında yer alan gayrimenkullerinin olup olmadığını araştırmak yine o ülkenin yasal mevzuatındaki sistemlerine göre tespit edilebilecektir. O ülkedeki işleyişi ilgili ülkede faaliyette bulunan danışmanlar veya avukatlar aracılığı ile yürütebilirsiniz. Kanuni düzenlemeler çerçevesinde ilgililer, üstsoyunun yerleşim yerindeki tapu müdürlüklerine başvurarak tapu kayıtlarını inceleyebilecektir.”

çifte vatandaşlık ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Ticari Kredi Nedir? Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir? Kredi verecek olan banka ödemeleri teminat altına almak için başvuru yapan müşterinin gelir durumunu inceler. Gelir durumunun ödemeleri yapacak düzeyde olması gerekir.
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi?
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018