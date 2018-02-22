Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018
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Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018


Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 22-02-2018 Saat: 10:50
Anasayfa Borsa&Finans Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018

Borsa İstanbul haftanın dördüncü işlem günü için açıldı. BIST 100 endeksi açılışı 116.138,10 puandan yaptı.

Borsa İstanbul haftanın dördüncü işlem günü için açıldı. BIST 100 endeksi açılışı 116.138,10 puandan yaptı.

Borsa Dünkü Kazancın Bir Kısmını Açılışta Geri Verdi

Borsa yatırımcısı Borsa İstanbul gelişmelerine kilitlendi. Borsa gün açılışını düşüş yönlü olarak yaptı.  BIST 100 endeksi bugünün açılışında yüzde 0,15’lik kayıp yaşadı. Bu düşüş endekse 177,88 puan olarak yansıdı.

Borsa İstanbul’un bugünkü açılışında bankacılık ve holding endeksleri de aşağı yönlü seyretti. Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,33 değer yitirdi. Holding endeksindeki kayıp yüzde 0,03 olarak hesaplandı.

Açılış göstergeleri incelendiğinde sektör endekslerinin farklı hareketler sergilediği dikkat çekti. 22 Şubat Çarşamba gününün en iyi açılışını elektrik yaptı. Endeks güne 1,08’lik değer artışıyla başladı. Bugünün en kötü başlangıcını ise iletişim yaptı. Endeksteki kayıp yüzde 0,86’yı buldu.

BIST 100 Endeksi Dünkü Yükselişi Koruyamadı

BIST 100 endeksi düne yükseliş trendiyle başlamıştı. Endeksin kapanış değeri de yukarı yönlü oldu. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,54’lük kazançla tamamladı. Gün sonu göstergeleri 116 bin 315,98 puanı kayıt altına aldı. Borsadaki yükselişi dolardaki gerileme olumlu etkiledi. BIST 100 endeksindeki artışlar gün boyu devam etti.

Piyasa uzmanları FED’in dün akşam saatlerinde yaptığı tutanak açıklamasının, bu yıl yapılacak faiz artışlarında ortak görüşün yakalandığı yönünde oldu. Açıklamaların ABD’nin tahvil faizlerinde artışa neden olduğu ve pay piyasalarına satış baskısı yaptığı da belirtilenler arasında dikkat çekti.

Piyasalar bugün yurtiçinde kapasite kullanım oranlarını mercek altına alacak. Bunun yanında reel kesim güven endeksi sonuçları da açıklanacak. Yurtdışından gelecek açıklamalar arasında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları öncelikli olacak. İngiltere bugün büyüme verilerini açıklayacak. Bunun yanında Almanya cephesinden de Ifo endeksleri verileri bildirilecek. 

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Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018