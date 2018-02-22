Albaraka Türk Bir İlke İmza Attı

Albaraka Türk Katılım Bankası, Bereket One Ltd. aracılığıyla Türkiye’nin ilk ilave ana sermaye Tier 1 vadesiz sukuk ihracını başarıyla tamamladı. Basel III kriterlerine uygun olarak İrlanda Borsası’na kote edilen ve Türk katılım bankacılığı sektörü ve sermaye piyasaları için dönüm noktası olan bu işlem, aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki ilk ihracı oldu.

USD 205 milyon meblağlı tahsisli sukuk ihracında; müşterek lider yönetici olarak Arab Banking Corporation (B.S.C.), Emirates NBD Capital Limited, Noorbank PJSC, QInvest LLC ve global koordinatör olarak Standard Chartered Bank aracılık etti.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Türkiye’nin ilk katılım bankası olarak, kurumumuzun sektördeki öncülüğünü teyit eden bu yenilikçi sukuk ihracını gerçekleştirmiş olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Bu başarılı işlem Albaraka Türk’ün Türk bankacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek ve Türkiye ekonomisine yaptığımız katkıyı büyüterek, gücümüze güç katacaktır” açıklamasında bulundu.

Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsahise; “Bu başarılı işlemin Türkiye’de uzun dönemli sermaye ihtiyacının karşılanması için üretilen yenilikçi enstrümanlara çok iyi bir örnek olmasını umut ediyorum. İnanıyorum ki, bu işlem aynı zamanda Basel 3-uyumlu karma enstrümanların ihracının faydalarını görmemizi sağlayacak ve bu tür enstrümanların Türk Bankacılık Sektörü için önemli bir sıçrama tahtası işlevini görmesi için bir vesile olacaktı