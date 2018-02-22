Yeni Çelik Federasyonu Başkanı Seçildi

Türk çelik sektörünü daha ileri noktaya taşımak, sektör paydaşları arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla kurulan Çelik Federasyonu’nun (ÇELFED) ilk Genel Kurul toplantısı yapıldı. ÇELFED’in kurulmasına öncülük eden 5 kurucu derneğin delegeleri ile gerçekleştirilen toplantıda Federasyon’un Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri belirlendi.

Merkezi İstanbul olan Çelik Federasyonu (ÇELFED); çelik sektörünün ilgili tüm sektörler ile birlikte ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı, küresel rekabet gücünü artırmayı ve sektörel bütünleşmeyi sağlamayı hedefliyor. Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği, Çelik Boru İmalatçıları Derneği, Çelik Dış Ticaret Derneği, Türk Yapısal Çelik Derneği ile Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği’nin önderliğinde kurulan ÇELFED çalışmalarına hızlı başladı.

Çelik Federasyonu’nun ilk Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ve çelik sektöründe faaliyet gösteren STK’ların yöneticilerinden önemli isimler ÇELFED Yönetim Kurulu’nda yer aldılar.

Çelik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Namık Ekinci, federasyonun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan çelik sektörümüzü temsil eden STK’ların çok daha güçlü bir gelecek için kenetlenmeleri sektörümüzün mevcut sorunlarının aşılması ve yapısal sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında büyük önem arz etmektedir. Sektörümüzün ilerlemesi ve mücadele ettiğimiz sorunların çözümü için Ortak Akıl geliştirmeye ihtiyacımız vardı. Sektördeki STK ve üretici firmaların Federasyon çatısı altında bir araya gelmelerinin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak işbirliklerinin geliştirilmesine de büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimizle çelik sektörünü ileriye taşıyacak stratejiler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek için çalışacağız.”

Çelik Federasyonu (ÇELFED) Yönetim Kurulu

Asil Üyeler

Namık Kemal EKİNCİ

Ahmet Kâmil ERCİYAS

H. Tuncay SERGEN

Mustafa Necati TECDELİOĞLU

Yener GÜR’EŞ

Yedek Üyeler

Şaban Kemal SARAÇ

Emine AKSU

Gökhan DEMİRUZ

Selami GÜREL

Vahit ÖZGÜL

Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeler