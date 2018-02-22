Dünya Sanayisinden Meksika Dalgası Geliyor

Dünyanın en büyük fuar organizasyon şirketlerinden Deutsche Messe tarafından düzenlenen Hannover Messe 2018, “Entegre Endüstri - Bağlan ve İşbirliği Yap(Intregrated Industry – Connect & Collaborate)” ana temasıyla kapılarını açıyor.

23-27 Nisan 2018 tarihlerinde Hannover’de dünya sanayisinin önde gelen şirketlerini buluşturacak fuarın bu yılki partner ülkesi Meksika olacak. Türkiye bu yıl da fuara milli katılım sağlayacak. Hannover Messe 2018’de Genç Teknoloji Girişimleri (Young Tech Enterprises) adıyla fuar kapsamında düzenlenen startup programı da iki yeni sergi alanıyla genişletilecek. Fuar kapsamındaki bu ve diğer yenilikler, İstanbul’da yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

Deutsche Messe Kıdemli Başkan Yardımcısı Marc Siemering, endüstri 4.0’ın ilk kez gündeme geldiği Hannover Messe’nin bu sene dünya sanayisinin gündemine networklerin organizasyonu demek olan yeni bağlanabilirlik konseptini taşıyacağını belirtti.

Siemering şunları söyledi: “Entegre Endüstri - Bağlan ve İşbirliği Yap temasıyla, bağlanabilirliğin endüstri tesislerinde tamamen yeni iş, çalışma ve işbirliği formlarını nasıl kolaylaştırdığına dikkat çekiyoruz. Sonuç, daha çok rekabetçilik, daha iyi işler ve yeni iş modelleri. Hannover Messe, Endüstri 4.0’daki hızlı gelişmeyi ve oluşturduğu etkiyi tecrübe etmek için doğru adres. Dünyanın dört bir yanından şirketler; robotlar, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını sergiliyor. Endüstrideki dijital dönüşümü tam bir sistem halinde görebileceğiniz tek yer Hannover.”

İstanbul’daki toplantının katılımcılarından biri de Hannover Messe’nin bu yıl partner ülkesi olan Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova idi. Dünyada korumacılık eğiliminin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Büyükelçi Cordova şunları söyledi:

"Dünyada korumacılık eğilimi hızla artıyor. Buna karşı çıkabilmek için Meksika hükümeti serbest ticaretten yararlanmaya çalışıyor. Hannover Messe bu açıdan da Meksika için çok önemli. Hem ticaret ve yatırımlarımızı arttırma fırsatı hem de sanayiye sunabileceklerimizi gösterme fırsatı sağlıyor. Dünyanın en önemli endüstri fuarlarından biri olan Hannover Messe'ye partner ülke olarak katılım gösteren ilk Güney Amerika ülkesi olmaktan da mutluluk duyuyoruz."

Hannover Messe Fuarı'na milli katılımları organize eden İstanbul Ticaret Odası da toplantının katılımcıları arasında yer aldı. İTO Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Ulaç Hacıhasanoğlu, İstanbul’un ülkemizin ihracatındaki önemine rakamlarla dikkat çekti. Hacıhasanoğlu, Hannover Messe’nin Türkiye’nin potansiyelini uluslararası alanda sergilemesine olanak tanıdığı ve ihracata yönelik yeni işbirliklerinin kapılarını araladığı için ihracatçılara büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Bağlantılı Tedarik Zinciri Çözümleri CeMat’ta

Endüstri 4.0’ın üretim lojistiğiyle birlikte lojistik şirketlerinde dönüşümü de beraberinde getiriyor. Hannover Messe’ye paralel olarak düzenlenen intralojistik fuarı CeMAT lojistik şirketlerine yönelik Endüstri 4.0 çözümleriyle dikkat çekiyor. “Bağlantılı Tedarik Zinciri Çözümleri” ana temasıyla düzenlenen CeMAT 2018, değer katan faaliyetler ve tedarik zincirleri arasındaki dijital entegrasyon ve ağı oluşturma faaliyetini ileriye taşıma amacını taşıyor.

CeMAT’ın esas odak noktasının Endüstri 4.0 ile Lojistik 4.0 arasındaki etkileşim olduğunu vurgulayan Siemering şöyle konuştu:

“Hannover Messe ile birlikte tedarik zincirlerinin dijitalleştirilmesi için, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz kadar çok çözüm ve inovasyon içeren eşsiz bir platform sunuyoruz. 23 - 27 Nisan 2018 tarihleri arasında CeMAT ve HANNOVER MESSE Hannover'deki tüm fuar kompleksini dolduruyor olacak. Birlikte geleceğin fabrikasının nasıl işleyeceğini ve intra-lojistiğin oynayacağı merkezi rolü gösteriyor olacaklar.”

Genç Teknoloji Girişimleri İçin İki Yeni Alan

İmalat sektöründe startup’lara yönelik artan talebi dikkate alan Hannover Messe Genç Teknoloji Girişimleri (Young Tech Enterprises) adlı startup programını 2018’de iki yeni sergi alanıyla genişletiyor. Bu ilavelerle Hannover Messe ile paralel olarak düzenlenen intralojistik ve tedarik zinciri yönetimi fuarı CeMAT’la aralarındaki köprüleri güçlendirdiklerini belirten Siemering şunları ifade etti:

“Genç Teknoloji Girişimleri, 2016’dan bu yana HANNOVER MESSE’nin startup merkeziydi. Startup’ların yanı sıra yatırımcılar, finansman ağları, iş geliştirme merkezleri ve daha büyük katılımcı şirketlerden gelen ve her yıl artan talep dolayısıyla programı genişletiyoruz.”

Startup alanındaki program, fuarın yanı sıra forum, sunumlar, ikili iş görüşmeleri ve atölye çalışmalarını içeriyor. Genç Teknoloji Girişimleri Forumu; startup’ların yanı sıra startup ağları, iş geliştirme merkezleri ve ekonomi destekleme kuruluşlarından konuşmalar ve sunumları bünyesinde topluyor. “Startup’lar ve KOBİ’ler arasında işbirliği”, “Startup’ların nihai amaçları”, “Startup’lar konusunda medyada farkındalık” “3 boyutlu yazıcılara giriş” ve “Heyecan ile tecrübeyi nasıl birleştirirsiniz?” gibi konu başlıkları ele alınıyor.

“Startup Pitches @ Young Tech Enterprises (Genç Teknoloji Girişimlerinde Startup Sunumları)” adlı yarışma ile genç şirketler, ürünlerini ve gelişimlerini kısa bir şekilde sunmaya davet ediliyor. Katılımcılar para ve materyal şeklindeki ödüller için yarışırken medyada ve yatırımcılar arasında farkındalık oluşturuyorlar