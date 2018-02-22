Yeni Peugeot Rifter’da Satış Tarihi Belli Oldu!

Peugeot’nun son ticari harikası olan Rifter tanıtımının ev sahipliğini Cenevre Otomobil Fuarı yapacak. Peki, Yeni Peugeot Rifter satışa ne zaman sunulacak?

Rifter Görücüye Cenevre Otomobil Fuarı’nda Çıkacak

Dünyanın en prestijli otomobil fuarlarından olan Cenevre Otomobil Fuarı için geri sayım başladı. Fuar onlarca otomobil markasının en yeni modellerine ev sahipliği yapacak. Bu markalar arasında otomobil devi Peugeot’da yer alacak. Peugeot 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda en yeni ticari aracı olan Rifter’ı görücüye çıkaracak. Lansman sonrasında küresel pazara sunulacak olan araç, Eylül ayında piyasaya girecek.

Yeni Peugeot Rifter İspanya ve Portekiz’de üretilecek. Şirketin açıklamasına göre Vigo ve Mangual fabrikalarının üretim bantları Rifter’ın üretimine imza atacak.

Cenevre Otomobil Fuarı İçin Nefesler Tutuldu

Peugeot’nun ticari araç tutkunları için geri sayım bugünlerde başladı. Bilindiği üzere Rifter’ın tanıtımı için 2018 Cenevre Otomobil Fuarı seçildi. Otomobil dünyasının kalbinin attığı etkinlik için hazırlıklar aylar öncesinde başladı. Bu kapsamda Peugeot’da en yeni modelleriyle etkinliğe damga vuracak. Peugeot fuarın gözdesi olabilmek adına en farklı tasarımlarını ve teknoloji harikası araçlarını şimdiden hazırladı. Markanın tutkunları ise Peugeot’nun standını ziyaret etmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Peugeot Rifter 5 Ve 7 Koltuklu Seçenekleri

Yeni Peugeot Rifter yenilenen tasarım ve donanımıyla, hem kent içi hem de şehirlerarası sürüşlerde güvenli yolculuk vaadiyle dikkat çekti. 5 ve 7 koltuklu seçenekleri kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Peugeot, Rifter’da verimi ve yüksek performansı hedefledi. Bu kapsamda motor özellikleri birçok meraklının markajına takıldı.

Peugeot i-Cockpit ile donatılan Peugeot Rifter, tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilmesinin yanı sıra, dayanıklı ve sağlam yapısıyla en zor kullanım şartlarını destekliyor. Aracın diğer ayrıntıları ise yüksek oturma avantajı, büyük kapılar ve tampon korumaları oldu.