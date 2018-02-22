Liv Hospital Sağlık Grubundan Beyin Felci Açıklaması

Beyin felci ya da diğer adıyla inme; beyne giden damarların tıkanması sonucunda beyne kan gitmemesi ya da aşırı gitmesi ile damarlarda meydana gelen yırtılmalar, beynin bir bölgesinin hasar görmesi gibi durumların oluşması ile meydana gelir. Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk Yavuz inmeyle ilgili merak edilenleri anlattı.

İnme Nedir?

İnme beynin bir bölümünün kanlanmasının bozulması ve fonksiyon kaybına uğramasıdır. Bu beynin kontrolünde olan vücut bölgesinin çalışamamasına yol açar. Serebrovasküler olay olarak da adlandırılır. Kanayıcı (beyin kanaması) ve tıkayıcı (beyin damar tıkanıklığı) olmak üzere iki tipi vardır. Geçici iskemik atak, inme belirtilerinin 24 saat içinde kendiliğinden düzelmesidir.

Kimler İnme Riski Taşır?

Birçok faktör inme riskini artırabilir. Bazı faktörler aynı zamanda kalp krizi riskini de artırır.

Tedavi Edilebilir İnme Risk Faktörleri Şunlardır:

Yaşam biçimine ait riskler;

Obezite

Fiziksel aktivite azlığı

Aşırı alkol tüketimi

Uyuşturucu kullanımı (kokain, amfetamin vb.)

Medikal riskler

Yüksek tansiyon

Sigara içmek, ikincil sigara maruziyeti

Yüksek kolesterol

Diyabet

Uyku apnesi

Kalp hastalıkları

Diğer riskler şunlardır;

Ailede inme ya da kalp krizi öyküsü

55 yaş ve üstü olmak

Erkek cinsiyet

İnmede Hangi Belirtiler Yaşanır?