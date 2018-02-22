Yatırımcılar Dikkat! 12 Aylık Dolar Tahmini Açıklandı!

Goldman Sachs doların 12 aylık seyrine yönelik önemli tahminlerini paylaştı. Dolardaki gerileme devam edecek mi? Detaylar haberimizde…

Goldman Sachs’ın Dolar Tahmini!

Goldman Sachs, yeni yılın ilk gününden bu yana dolardaki değer kaybını değerlendirdi. Değerlendirmeyi yapan isim strateji uzmanı Zach Pandl’dan geldi.

Pandl açıklamasında kurdaki gerilemenin, yatırımcının tercihlerini değiştirmesinden kaynaklandığını ifade etti. Bu kapsamda Avrupa ve Japonya piyasasının başı çektiğinin altını çizdi.

Strateji uzmanı Pandl’a göre risk algısının iyileşme sürecinde olduğu dönemlerde, genel olarak dolar gücünü yitiriyor. Global çevredeki ekonomik büyümeler ve gelişmekte olan ülkelerin beklentinin üstünde büyümesi ülkelerin yerel para birimlerinin değerini artırıyor. Bu durumda dolar ve ABD ekonomisi zayıf bir grafik çiziyor.

“Ticaret Hacmi Artıyor”

Pandl açıklamasında küresel ekonomi konusuna değinerek, “Güçlü bir küresel ekonomi, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin bir üst seviyeye çıkmasını sağlıyor. Bu durumda dış ticarette hacim yükselişe geçiyor. Bunu örneklendirmek gerekirse, G. Kore ve Malezya gibi ülkeler örnek teşkil ediyor. İhracatçı ülkelerin para birimleri dış ticaretten destek alıyor. Artan emtia fiyatlarıysa Şili konumundaki ülkelerin hammadde ihracatına olumlu yansıyor. Bu süreçte ABD para politikasıyla uyum sağlamaya çalışacak. İsveç başta olmak üzere bazı ülkeler 2018 yılında faiz artırımına gidecek” dedi.

Dolardaki Değer Kaybı Devam Edecek Mi?

Strateji uzmanı Pandl doların 12 aylık değişimi hakkındaki öngörülerini de açıkladı. Buna göre dolarda yılın başından beri süre gelen değer kaybı, önümüzdeki 12 aylık süreçte de aralıksız devam edecek. Bu tahminler piyasanın dikkatini Pandl’a vermesine neden olurken, piyasa uzmanları strateji uzmanıyla aynı görüşte olduklarının altını çizdi.