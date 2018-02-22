Girişimciler Dikkat! Devletten Hibe Desteği Almak İçin Elinizi Çabuk Tutun!

Tarım ve hayvancılık alanında girişim yapmak isteyenlere verilecek devlet desteği başvurularında son gün 5 Nisan 2018 olarak açıklandı.

Tarım ve Hayvancılık Girişimleri Hibe Başvurularında Son Gün 5 Nisan!

Tarım ve hayvancılık alanlarına yönelik iş yapmak isteyenler, işin niteliği dikkate alınarak devletten hibe desteği almaya hak kazanacak. Bu kapsamda girişimciler ilgili kuruma 5 Nisan 2018 tarihine kadar başvuru yapacak. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Devlet hibe desteği ile girişimcilerin yanında olmaya devam ediyor. 2011 yılında başlayan 'Kırsal Kalkınma Programı bugüne kadar binlerce girişimciye destek olurken, programı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yürütüyor.

2018 yılı için öngörülen hibe desteği 252 milyon Euro olarak açıklandı. Hibelerden yararlanmak isteyen girişimcilerin başvuruları 12 Şubattan itibaren alınmaya başlandı. Karşılıksız para desteği başvurularında son başvurular ise 5 Nisan tarihinde alınacak.

Bu senenin programına göre süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta gibi üretim projesi yatırımları için kurum, 164 milyon 706 bin euroluk destek vereceğini açıkladı. Bunların yanında bitkisel üretim, arıcılık, kırsal turizm ve su ürünleri gibi projelere ise 87 milyon 239 bin euroluk karşılıksız destek verilmesi öngörüldü.

Hangi Projeler Hibe Desteğinden Yararlanabilecek?

Ulusal basındaki haberlere göre bu yılki hibe desteğinden arıcılık, aromatik bitkiler, yumurta üretimi, seralar ve mantar yetiştiricileri yoğun olarak yararlanma fırsatı yakalayacak.

Bunların yanında manda sütü üretimi için yapılan projeler, manda eti üretimi, kaz yetmişinciliği gibi üretimi arttırıcı projelerde destekten yararlanabilecek.

Girişimciler bu kapsamdaki projelerini ilgili kentin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na sunacak. Farklı kentlere yapılan başvurularsa kabul edilmeyecek ve geçersiz olacak.